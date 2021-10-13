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13.10.2021 16:35
Рубрика: Власть

Путин: Россия может выйти на рекордный рост ВВП по итогам 2021 года

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

По итогам нынешнего года Россия может выйти на серьезный рост экономики. Об этом заявил президент России Владимир Путин на "Российской энергетической неделе".

Фото: Михаил Метцель/РИА Новости
Путин: РФ по итогам года выйдет на рекордные поставки газа на глобальный рынок

- Мы по итогам этого года можем выйти на серьезный рост ВВП, рекордный, на самом деле, - цитирует РИА Новости слова главы государства.

Ранее "РГ" писала о том, что по итогам этого года ожидается рост ВВП на уровне 4,2 процента. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, антикризисные меры показали свою эффективность, к прежним значениям приближается потребительский спрос, а поддержку ему оказывает восстановление рынка труда.

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