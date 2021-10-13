Путин: Россия может выйти на рекордный рост ВВП по итогам 2021 года

По итогам нынешнего года Россия может выйти на серьезный рост экономики. Об этом заявил президент России Владимир Путин на "Российской энергетической неделе".

- Мы по итогам этого года можем выйти на серьезный рост ВВП, рекордный, на самом деле, - цитирует РИА Новости слова главы государства.

Ранее "РГ" писала о том, что по итогам этого года ожидается рост ВВП на уровне 4,2 процента. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, антикризисные меры показали свою эффективность, к прежним значениям приближается потребительский спрос, а поддержку ему оказывает восстановление рынка труда.