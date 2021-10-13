Путин заявил, что Навальный находится в тюрьме за уголовные преступления

Алексей Навальный находится в тюрьме не за свою политическую деятельность, а за уголовные преступления, заявил президент России Владимир Путин.

"Что касается фигурантов, о которых вы сказали, они находятся в местах лишения свободы не за политическую деятельность, а за уголовные преступления, в том числе в отношении иностранных предпринимателей, работающих в России, причем неоднократно", - сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста на пленарном заседании "Российской энергетической недели".

По его словам, таким фигурантам "неоднократно, по сути, прощали их нарушения закона".

По мнению главы государства, не следует злоупотреблять доверием общества, чтобы добиваться экономических преимуществ, защищаясь при этом политической деятельностью.

"Никому не следует прикрываться политической деятельностью для осуществления бизнес-проектов, тем более с нарушением закона", - также говорил ранее глава государства.