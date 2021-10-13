В 10 школах Москвы проведут бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19

Напомню, с 1 октября экспресс-тест на коронавирус в Москве стали проводить для всех пациентов с подозрением на ОРВИ, а с этой недели его могут сделать уже все желающие москвичи в 10 МФЦ и 10 самых крупных торговых центрах города. И вот новый шаг в расширении масштабов диагностики. Почему для этого выбраны школьники, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития, руководитель Оперативного штаба по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом Анастасия Ракова: "Дети чаще всего переносят болезнь в легкой форме или бессимптомно, при этом они в полтора раза чаще передают коронавирусную инфекцию совместно проживающим родственникам, чем взрослые. Ко всему прочему дети - одна из наиболее активных групп населения".

По словам Анастасии Раковой, за последний месяц заболело в 2,5 раза больше детей школьного возраста, чем в предыдущий. Ракова отмечает, что в такой ситуации в ряде регионов школы уже перешли на дистанционное обучение: "Мы понимаем, что это крайняя мера, которую никто в городе не хочет допустить. Поэтому отрабатываем другие возможные механизмы, в частности, вводим в десяти школах экспресс-тестирование".

Отмечу, экспресс-тест на антиген коронавируса представляет собой точно такой же мазок из носоглотки, как и традиционный ПЦР-тест. Как уже доказано практикой, его достоверность - высока, доля ложноположительных результатов составляет всего 2 процента. Основное отличие его состоит в том, что результата этого теста не нужно ждать сутки и более, он готов в течение 10-15 минут. Такие тесты широко используют за рубежом, например, в Великобритании, Австрии, Германии, где в ряде земель школьники сдают их дважды в неделю.

Московские учащиеся будут сдавать их раз в две недели. Как это будет выглядеть на практике, корреспонденту "РГ" рассказала директор школы N 57 Анна Вахнеева: "Тестирование мы решили начать с начальной школы, пятых и шестых классов, которые учатся в одном здании. Но сначала, чтобы не напугать детей, им показали мультики, что их ждет, подготовили и родителей. В класс войдут не более двух медработников из поликлиники, которая обслуживает нашу школу. По расчетам, за 25 минут они возьмут мазки у всех учеников и дальше уроки продолжатся по расписанию. За шесть дней надеемся провести диагностику всех 1700 учащихся".

Если у кого-то тест окажется положительным, ребенка поместят в отдельный кабинет до прихода родителей. Но это еще не диагноз - его поставят только после проведения теста ПЦР, для взятия которого к школьнику домой придет врач. Тест ПЦР тоже подтвердил COVID-19? В этом случае тестирование проведут для всех членов семьи. Класс на две недели ждет дистанционное обучение. "Другого способа, как выявить заболевших еще на входе в школу, я не вижу, - продолжила Анна Вахнеева. - А ведь дети заражают друг друга, учителей, родителей, бабушек и дедушек, для которых коронавирус часто смертельно опасен. Поэтому мы охотно согласились на предложение мэрии начать экспресс-тестирование в числе первых в городе. Сейчас в нашей школе из 70 классов на дистанте находятся 10 классов. Возможно, их было бы меньше, если экспресс-диагностика началась еще раньше".

Сами школы и родители учеников будут решать, кто и как будет проводить экспресс-тестирование в классе

Впрочем, кто и как будет проводить экспресс-тестирование, пояснили в оперштабе, решать самим школам и родителям. Берут мазок тонкой мягкой палочкой, нанести вред которой невозможно. Поэтому старшеклассники могут взять его сами. Провели в городе и обучение взятию мазка персонала школ. Родители могут поприсутствовать при взятии теста. Те же, кому экспресс-тест не нравится в принципе, могут сдавать раз в две недели тест ПЦР в лабораториях города и предъявлять школе сертификат о его проведении.

А как у вас?

Александр Буркин, министр здравоохранения Астраханской области:

- Тестирование в школах - это неплохо, но в Астраханской области необходимости в этом пока нет. Однако если она возникнет, то у нас есть все возможности его организовать. Ведь уже сегодня охват тестированием от COVID-19 по нашему региону составляет 269 человек на 100 тысяч.

Данила Дронов, директор волгоградской негосударственной "Царицынской школы № 1":

- Считаю, что такое тестирование можно проводить только с согласия родителей. А представьте, что в школе учится тысяча человек. Это сколько же надо врачей? И занятия начинаются рано утром. Глупо же ждать, пока всех проверят, прежде чем запускать в классы.

Сергей Саратовский, председатель Общественного совета при министерстве образования Саратовской области:

- На мой взгляд, приемлема любая разумная мера медицинской профилактики и предупреждения того или иного заболевания. Если это действительно позволит выявлять заболевших детей и не прерывать очного образования, такое решение кажется мне вполне логичным.

Подготовили Наталья Коротченко (Астрахань), Роман Мерзляков (Волгоград), Андрей Куликов (Саратов)