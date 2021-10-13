В московском метро появились интерактивные окна

В одном из поездов московского метро появились окна-дисплеи, сообщает Telegram-канал департамента транспорта.

Два интерактивных дисплея показывают пассажирам различные информационные ролики - ранее их можно было видеть только на обычных мониторах, установленных в вагонах. Пока такие инновационные технологии тестируют помимо Москвы только в метро Пекина и Шэньчжэня.

"Наши партнеры взяли на себя все расходы по размещению этих экранов, - сказал заммэра Максим Ликсутов. - Спустя какое-то время подведем итоги опроса пассажиров, проанализируем вместе с производителем удобство и пользу сервиса и примем решение о будущем этого проекта".