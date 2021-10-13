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13.10.2021 20:00
Рубрика: Экономика

В Твери началась подготовка к строительству велодорожки Москва - Петербург

Текст: Антон Валагин ( "Российская газета", Тверь)
Российская газета - Федеральный выпуск № 235(8586)
Протяженность веломаршрута Москва - Санкт-Петербург составит почти 425 километров. Строительство тверского участка начнется от города Дубны. Помимо магистрального пути на север для путешественников будут построены ответвления и заезды к местным достопримечательностям.

- Мы создадим несколько маршрутов. В регионе есть интересные места, которые находятся недалеко от основной трассы - например, исток Волги или несколько интересных усадеб в Торжке, - рассказал глава региона Игорь Руденя.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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Маршрут пройдет по территории Конаковского, Калининского и Торжокского районов и трем городам: Твери, Торжку и Осташкову. Работа над пилотным участком Дубна - Конаково длиной 28,6 км уже стартовала. Выполнены проектные работы, до конца года планируется начать обустройство маршрута. Идея создать велодорожку из Москвы в Санкт-Петербург возникла в 2020 году и получила поддержку Ростуризма. Стартовав вдоль канала имени Москвы, путешественники проедут по берегам озер Ильмень и Селигер, побывают в Великом Новгороде, знаменитых петербургских предместьях: Гатчине, Павловске, Пушкине. Финиш - на Невском проспекте.

Другим важным условием стала доступность трассы для всех желающих. Она будет бесплатной, и для того, чтобы прокатиться, не обязательно даже иметь велосипед - его возможно взять напрокат вместе с другим необходимым туристу инвентарем. Строительство всей трассы рассчитано на 10 лет.

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