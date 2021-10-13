В Воронеже прозвучали музыкальные раритеты ХХ века

Фестиваль "Воронежская камерата" открыл публике яркие сочинения современных композиторов, известных и почти забытых. В этом году он был посвящен 115-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича, и в программу вошла музыка его времени. Звучали и произведения самого мастера - на струнных, рояле и даже арфе.

На открытии фестиваля впервые в Воронеже исполнили октеты Шостаковича, Мендельсона и Энеску. Пианист Андрей Коробейников включил в свой сольный концерт "Юношескую сюиту" Константина Макарова-Ракитина. Этот талантливый автор, муж поэтессы Маргариты Алигер, прожил всего 29 лет и погиб в бою в сентябре 1941 года.

- С его сочинением я познакомился, учась в Московской консерватории. Участвовал в дне памяти, который ежегодно проводят студенты разных специальностей в Ельне (Смоленская область), где осенью 1941-го погибла почти безоружная консерваторская рота, - рассказал Коробейников. - Мы можем только гадать, кем стал бы Макаров-Ракитин и другие жертвы войны. Они оставили талантливую музыку, в ней есть что-то от Прокофьева и Шостаковича - то, что витало в воздухе в 1930-е.

На вечере в Воронеже пианист представил также оригинальную версию хрестоматийных "Картинок с выставки" и 24 прелюдии Шостаковича: быстрая смена мимолетных впечатлений в этой музыке напоминает киномонтаж.

- В прелюдии ля-бемоль мажор я каждый раз пародирую очередного "чувствительного" пианиста. Судя по музыке, он строит рожи или пьян, изображает что-то из себя - таких было много и во времена, когда Шостакович работал тапером, много и сейчас, - добавил Коробейников. - Тем, кто еще не знаком с этим композитором, лучше всего начать с симфоний - Первая, Пятая и Седьмая не оставят равнодушными ни одного нового слушателя.

Виолончелист Александр Рамм предложил воронежцам вечер с британским композитором Бенджамином Бриттеном. Три его сюиты для виолончели соло исполняются редко, а услышать их в одном концерте - несомненная удача. В 2018 году Рамм записал диск с этой музыкой, он доступен для свободного прослушивания в интернете. У Бриттена, как у многих выдающихся композиторов ХХ века, репутация трудного автора. Непривычные ритмы, сложнейшая виолончельная техника, полифония - все это способно не только изумить публику, но и вызвать глубокие переживания. Благодаря емкому комментарию музыковеда Ярослава Тимофеева воронежцы смогли представить себе, как построены эти необычные сюиты, и не потеряться в них на слух.

- В нашей стране эти сочинения играли, может быть, лет 30 назад. По большей части Первую сюиту. А ведь во Второй и Третьей заключены целые миры! Современные виолончелисты и не пытаются расковырять их, сюиты Бриттена очень трудны технически, трудны для запоминания. В меня эта эмоциональная, интеллектуальная и многослойная музыка попала безоговорочно, и я с удовольствием делюсь своей любовью к ней, - отметил Александр Рамм.

На закрытии "Камераты" прозвучала Симфоническая ария для виолончели и струнного оркестра Гавриила Попова. Этого композитора относят к столпам советского музыкального авангарда. Подарок воронежцам сделал Московский камерный оркестр Musica Viva под руководством Александра Рудина.

Два демократичных концерта, которые порадовали и гурманов, и начинающих ценителей музыки, провел арфист с мировым именем Александр Болдачев. Для выступления в усадьбе Ольденбургских в Рамони он составил изящную программу из сочинений русских, немецких, французских и итальянских композиторов. Специально для фестиваля он сделал обработку популярного Вальса N 2 из "джазовой" сюиты Шостаковича. Александр постоянно расширяет репертуар арфы, доказывая, что ей идет не только старинная салонная музыка, но и виртуозные прелюдии Шопена, и фолк, и рок.

Справка "РГ"

Фестиваль "Воронежская камерата" проводится в столице Черноземья с 2018 года. Его организует Воронежская филармония при поддержке Министерства культуры РФ. В программу входят различные образцы камерной музыки. Фестиваль привлекает не только меломанов со стажем, но и молодежь.