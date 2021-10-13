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13.10.2021 09:33
Рубрика: Общество

Поселок в Приамурье полностью вакцинировался от COVID-19

Текст: Сергей Набивачев

В селе Старая Райчиха Бурейского района Приамурья привились все жители, подлежащие вакцинации. В населенном пункте нет ни одного заболевшего коронавирусом, информирует пресс-служба правительства региона.

На Чукотке ввели обязательную вакцинацию от COVID-19

Вакцинацию организовали в местном фельдшерско-акушерском пункте, куда приезжали врачи районной больницы.

"Ничего сверхъестественного для достижения такого результата не понадобилось. Просто люди отнеслись к этому вопросу очень ответственно. Кроме того, населению объясняли важность процедуры. Многие знают негативные примеры, чем может закончиться болезнь для тех, кто не вакцинирован", - рассказал глава Старорайчихинского сельсовета Денис Саратник.

По данным Амурстата на первое января этого года, в Старой Райчихе проживают 312 человек.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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