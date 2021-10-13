Следователи начали проверку после ЧП с лодкой на Сахалине

Сахалинский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России начал доследственную проверку после ЧП с лодкой у южного побережья Сахалина.

Напомним, что лодка везла туристов из села Новиково к маяку Анива и опрокинулась в море из-за шторма. Люди смогли сами доплыть до берега по холодной воде. Там их забрал пограничный корабль.

Как отмечают в пресс-службе Восточного МСУТ СК, пограничники отправились на поиски туристов, потому что к ним обратился сын одного из них. Он рассказал, что его отец слишком долго выходит на связь.

На борту в момент происшествия находились пять человек. Все пострадавшие спасены, им оказана необходимая медицинская помощь.

Следователям предстоит установить все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.