В Приамурье тигр напал на лошадь

Неподалеку от села Кольцовка Мазановского района Приамурья тигр напал на лошадь. Как сообщили в региональном управлении по охране животного мира, домашнее животное находилось на выгуле.

"На место происшествия уже прибыли специалисты управления. Известно, что в момент инцидента лошадь была без присмотра. Нападение совершил молодой самец, возраст которого ориентировочно 3-4 года, - отмечается в сообщении ведомства. - Этой ситуации могло не произойти, если бы не свободный выпас домашнего животного. Ранее хищник не попадался на глаза людям. В конфликтных ситуациях не был замечен".

В Амурскую область тигр пришел год назад из Еврейской автономии. Ранее его следы были замечены в Ромненском, Завитинском, Свободненском и Мазановском районах. Сейчас полосатого хищника в окрестностях Кольцовки нет, жителям ничего не угрожает, подчеркнули в управлении.