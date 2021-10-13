В заповеднике Хабаровского края подсчитали ущерб от крушения Ан-26

Ущерб объектам животного и растительного мира Большехехцирского заповедника в результате крушения на его территории самолета Ан-26 превысил четыре миллиона рублей. Общая площадь повреждений составила 0,4 гектара.

"Окончательный размер ущерба можно будет подсчитать только весной, когда при таянии снега остатки разлитого топлива сойдут с вершины к подножию горы", - сообщили ТАСС в Объединенной дирекции государственных природных заповедников и национальных парков Хабаровского края "Заповедное Приамурье".

Отмечается, что в результате авиакатастрофы были повреждены деревья и почва, пострадали олени, косули сибирские, кабаны, бурые и гималайские медведи, соболи и другие животные, также ущерб причинен почвенным и беспозвоночным животным.

Предварительные расчеты специалисты природоохранной территории передали в Хабаровскую транспортную прокуратуру.

Напомним, катастрофа с Ан-26 случилась 22 сентября. Самолет отправился в технический рейс, чтобы проверить наземные средства радиотехнического обеспечения полетов. В 38 километрах от Хабаровска воздушное судно, на борту которого находились шесть членов экипажа, исчезло с радаров. Обломки были обнаружены на следующий день на горе Хребтовая в Большехехцирском заповеднике. Никто из членов экипажа не выжил.