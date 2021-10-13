Власти: В ЕАО от COVID-19 ежедневно умирают два-три человека

В Еврейской автономной области сложилась сложная санитарно-эпидемическая обстановка, связанная с коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, лечатся от COVID-19 почти 1100 человек, из них 231 - в госпиталях. Коечный фонд заполнен на 86%. Каждые сутки от инфекции умирает два-три человека. В данный момент два пациента находятся на ИВЛ. К тому же, в ЕАО отмечен значительный рост заболеваемости пневмонией - сейчас лечатся 302 человека.

По словам зампредседа правительства ЕАО Валерия Жукова, чаще стали болеть дети: 13 находятся в госпиталях.

- Инфекционный процесс на территории области распространен неравномерно. Сложная ситуация сложилась в Октябрьском районе. Ежедневно в госпитали поступают от 6 до 11 человек из этого муниципалитета. Причина понятна: в районе самый низкий процент привитого населения, - сказал Жуков.

Напомним, в ЕАО ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий людей.