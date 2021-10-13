Непривитых от COVID-19 оренбуржцев старше 60 лет отправят на самоизоляцию

В Оренбуржье введут самоизоляцию для пожилых жителей региона, не имеющих прививки от коронавируса.

Ужесточение ограничительных мер анонсировала в среду вице-губернатор, министр здравоохранения области Татьяна Савинова. Комментируя в официальном паблике ведомства итоги сегодняшнего заседания регионального оперштаба, она отметила, что эпидобстановка остается сложной.

Среди тех, у кого заболевание протекает особенно тяжело, 85 процентов составляют пациенты старше 60 лет. Проанализировав статистику избыточной смертности, минздрав предложил ввести обязательную самоизоляцию для пожилых людей, не имеющих прививки. Прорабатывается вопрос о блокировании транспортных карт. Власти надеются, что это позволит снизить угрозу жизни людей старшего поколения.

- Я убедительно вас прошу - поставьте прививки, это реально работает, - вновь призвала Татьяна Савинова. - Перестаньте дарить свои жизни вирусу.

Напомним, что на заседании оперштаба было принято решение об обязательной вакцинации отдельных категорий населения. В первую очередь, это коснется сотрудников учреждений и организаций, работающих с людьми.