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13.10.2021 10:34
Рубрика: Общество

Самарский губернатор назвал ситуацию с COVID-19 в регионе критической

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что ситуация с коронавирусом в регионе критическая, есть угроза локдауна.

Фото: Сергей Савостьянов/ ТАСС
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- Ситуация крайне тревожная, настолько тревожная, что близка, по оценкам врачей, к критической. Действительно, угроза локдауна вновь нависает, - сказал Азаров в эфире теле-передачи.

По словам главы региона, из вакцинированных людей болеют только четыре процента. Отметим, ежедневно в Самарской области фиксируют более 700 новых заболевших коронавирусом. Это один из самых высоких показателей в стране.

В регионе вводят новые ограничения. Рестораны, кафе, столовые, буфеты, закусочные и другие предприятия общепита могут работать как с 21:00 до 6:00 при условии заполняемости не более 50%. С 15 октября фуд-корты в торговых центрах могут посещать только люди с QR-кодом о вакцинации или перенесенном заболевании (также нужно показывать паспорт). С 18 октября по такому же принципу будут работать фитнес-центры и бассейны.

Муниципальные образования могут самостоятельно принимать решения о закрытии спортивных кружков и секций для детей и подростков. А проведение соревнований и спортивных мероприятий среди несовершеннолетних в регионе временно запретили.

Кроме того, с 11 октября приостановлено действие социальных карт для людей от 65 лет, у которых нет сертификата о вакцинации или сведений о перенесенном заболевании. Неиспользованные поездки по карте перенесут на другое время.

С 6 октября школьники с шестого по 10 классы в Самарской области учатся дистанционно.

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