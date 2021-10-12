Постановление губернатора Самарской области от 11 октября 2021 года № 241 "О внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 16.12.2020 № 365 "О дальнейших мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" в целях минимизации риска распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Самарской области от 16.12.2020 № 365 "О дальнейших мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области" следующие изменения:

в пункте 2.13:

в подпункте 6 слова "с 21:00 до 6:00 по местному времени" исключить;

подпункт 7 признать утратившим силу;

пункт 3 дополнить подпунктом 17 следующего содержания:

"17) работу фуд-кортов в торговых центрах (при условии выполнения требований, предусмотренных пунктом 3.1.2 настоящего постановления).";

пункт 3.1 дополнить абзацем следующего содержания:

"проведение региональных и муниципальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований среди несовершеннолетних лиц.";

дополнить пунктом 3.1.2 следующего содержания:

"3.1.2. С 15 октября 2021 года совершеннолетние граждане допускаются к посещению фуд-кортов с общей посадкой для посетителей (без выделенных зон ресторанов) в торговых центрах при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и оригинала (QR-кода с единого портала государственных услуг) одного из следующих документов:

сертификат профилактической прививки от COVID-19;

сведения о перенесенном заболевании COVID-19.";

дополнить пунктом 3.5.1 следующего содержания:

"3.5.1. Оперативным штабам муниципальных образований Самарской области по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории соответствующего муниципального образования Самарской области принимать решения о приостановлении предоставления несовершеннолетним гражданам услуг организациями физической культуры и спорта, индивидуальными предпринимателями и иными организациями, деятельность которых связана с предоставлением услуг в сфере физической культуры и спорта.

С 11 октября 2021 года министерству спорта Самарской области в случае принятия решений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, обеспечить их реализацию.";

дополнить пунктом 3.6 следующего содержания:

"3.6. Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области совместно с министерством здравоохранения Самарской области, министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области и ООО "Объединенная транспортная карта" приостановить действие социальных карт жителя Самарской области для жителей Самарской области в возрасте 65 лет и старше для проезда на транспорте общего пользования с возможностью предоставления неиспользованных поездок в последующие периоды.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на граждан, имеющих оригинал (QR-код с единого портала государственных услуг) одного из следующих документов:

сертификат профилактической прививки от COVID-19;

сведения о перенесенном заболевании COVID-19.".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте Правительства Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров







