В России вырос спрос на рабочие специальности

Медианная зарплата в вакансиях в сфере производства составила 36 тыс. руб. в месяц (рост за квартал на 3%). Самая высокооплачиваемая работа - сварщик. Средний доход людей этой профессии по стране составляет 50 тыс. руб. в месяц, а наибольший интерес работодатели проявляют к слесарям.
Мастера участков, наладки оборудования, слесари и другие квалифицированные рабочие в среднем могут рассчитывать на оклад в 40 тыс. руб. в месяц. У швеи средняя зарплата составляет 35 тыс. руб. в месяц.
За минувший квартал число вакансий слесарей выросло на 27%, сварщиков на 19%, а кондитеров (средняя зарплата 29 тыс. руб.) - на 15%.
"Ситуация с квалифицированными кадрами в промышленности остается одной из наиболее сложных, - отмечает управляющий директор "Авито Работы" Артем Кумпель. - В условиях повышенного спроса зарплаты рабочих специальностей растут заметнее, чем в других профессиях. При этом недостаток работников может толчком для развития проектной занятости в различных индустриях".
Максимальный прирост вакансий зафиксирован в Ижевске, где открылись несколько промышленных парков, - на 30%. Десять новых производственных объектов в Ульяновске привели к увеличению предложений на рынке труда на 29%. В Пензе вакансий стало больше на 25%, в Иркутске - на 22%, в Омске - на 21%.