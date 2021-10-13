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Рубрика: Экономика

В России вырос спрос на рабочие специальности

Текст: Алексей Дуэль
На российском рынке труда вырос спрос на людей, которые готовы работать на производстве, добывать сырье или вести сельское хозяйство. В третьем квартале этого года спрос увеличился на 13% по сравнению с предыдущим и на 45% относительно того же периода прошлого года. Такие данные приводят эксперты сервиса "Авито Работа".
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Медианная зарплата в вакансиях в сфере производства составила 36 тыс. руб. в месяц (рост за квартал на 3%). Самая высокооплачиваемая работа - сварщик. Средний доход людей этой профессии по стране составляет 50 тыс. руб. в месяц, а наибольший интерес работодатели проявляют к слесарям.

Фото: iStock
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Мастера участков, наладки оборудования, слесари и другие квалифицированные рабочие в среднем могут рассчитывать на оклад в 40 тыс. руб. в месяц. У швеи средняя зарплата составляет 35 тыс. руб. в месяц.

За минувший квартал число вакансий слесарей выросло на 27%, сварщиков на 19%, а кондитеров (средняя зарплата 29 тыс. руб.) - на 15%.

"Ситуация с квалифицированными кадрами в промышленности остается одной из наиболее сложных, - отмечает управляющий директор "Авито Работы" Артем Кумпель. - В условиях повышенного спроса зарплаты рабочих специальностей растут заметнее, чем в других профессиях. При этом недостаток работников может толчком для развития проектной занятости в различных индустриях".

Фото: iStock
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Максимальный прирост вакансий зафиксирован в Ижевске, где открылись несколько промышленных парков, - на 30%. Десять новых производственных объектов в Ульяновске привели к увеличению предложений на рынке труда на 29%. В Пензе вакансий стало больше на 25%, в Иркутске - на 22%, в Омске - на 21%.

В регионах Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Сибирь ПФО Удмуртия Ижевск ПФО Ульяновская область Ульяновск ПФО Пензенская область Пенза СФО Иркутская область Иркутск СФО Омская область Омск Рынок труда

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