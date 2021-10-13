В России вырос спрос на рабочие специальности

На российском рынке труда вырос спрос на людей, которые готовы работать на производстве, добывать сырье или вести сельское хозяйство. В третьем квартале этого года спрос увеличился на 13% по сравнению с предыдущим и на 45% относительно того же периода прошлого года. Такие данные приводят эксперты сервиса "Авито Работа".

Медианная зарплата в вакансиях в сфере производства составила 36 тыс. руб. в месяц (рост за квартал на 3%). Самая высокооплачиваемая работа - сварщик. Средний доход людей этой профессии по стране составляет 50 тыс. руб. в месяц, а наибольший интерес работодатели проявляют к слесарям.

Мастера участков, наладки оборудования, слесари и другие квалифицированные рабочие в среднем могут рассчитывать на оклад в 40 тыс. руб. в месяц. У швеи средняя зарплата составляет 35 тыс. руб. в месяц.

За минувший квартал число вакансий слесарей выросло на 27%, сварщиков на 19%, а кондитеров (средняя зарплата 29 тыс. руб.) - на 15%.

"Ситуация с квалифицированными кадрами в промышленности остается одной из наиболее сложных, - отмечает управляющий директор "Авито Работы" Артем Кумпель. - В условиях повышенного спроса зарплаты рабочих специальностей растут заметнее, чем в других профессиях. При этом недостаток работников может толчком для развития проектной занятости в различных индустриях".

Максимальный прирост вакансий зафиксирован в Ижевске, где открылись несколько промышленных парков, - на 30%. Десять новых производственных объектов в Ульяновске привели к увеличению предложений на рынке труда на 29%. В Пензе вакансий стало больше на 25%, в Иркутске - на 22%, в Омске - на 21%.