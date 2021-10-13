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13.10.2021 12:08
Рубрика: Происшествия

CК выяснит, почему омская пенсионерка 35 лет живет в бочке

Текст: Наталья Граф (Омск)
Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался историей пожилой омички, которая на протяжении нескольких десятилетий живет в цистерне без коммунальных удобств.

- Председатель СК России поручил и. о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Омской области Винникову доложить об обстоятельствах возможных нарушений прав пенсионерки из Омска, которая 35 лет живет в железной бочке без света, газа и воды, - сообщает официальный сайт ведомства.

Фото: Константин Чалабанов/РИА Новости
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Накануне журналисты рассказали о мытарствах пенсионерки Светланы Черновой, вынужденной ютиться в железной бочке. О ситуации, в которой оказались жители поселка Балки, не раз сообщала и "Российская газета".

В свое время хозяином этого необычного поселения был завод железобетонных изделий. Шесть железнодорожных бочек в тихой рощице предприятие использовало как временное жилье для молодых специалистов. К цистернам провели холодную и горячую воду, канализацию и электричество. Завод обещал выделить работникам новые квартиры и даже залил фундамент двухэтажки. Однако в эпоху перестройки организация осталась не у дел. И обитатели Балков оказались брошены на произвол судьбы. А несколько лет назад цистерны и вовсе отрезали от всех коммуникаций.

Зимой внутри бочек температура не поднимается выше пятнадцати градусов. Железный цилиндр промерзает настолько, что не спасает даже самый мощный обогреватель. Летом - наоборот: находиться в цистерне в тридцатиградусную жару опасно для здоровья. Приходится ждать ночной прохлады во дворе.

Пенсионерка Светлана Чернова - единственная, кому за тридцать лет удалось выхлопотать себе хотя бы прописку по соседнему адресу. Она пыталась добиться разрешения приватизировать цистерну - тогда у омички появился бы шанс на улучшение жилищных условий. Но безуспешно. Под программу ветхого и аварийного жилья цистерны не попадают. Под остальные программы тоже.

После публикаций в "РГ" надзорные ведомства не раз организовывали проверки. Однако за 11 лет никто так и не смог помочь обитателям цистерн.

Впрочем, жители Балков на чиновников зла не держат и шутят, что беспросветное существование в круглых стенах давно научило их по-философски смотреть на жизнь.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

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