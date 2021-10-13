В Петербурге появился симфонический проект "Музыкальная среда"

Новости

Минэнерго: Рост цен на бензин по итогам года будет близок к инфляции 14:23
Мурашко рассказал, сколько россиян привились от коронавируса 14:12
Песков: Путин по 10 раз в день общается с Мишустиным и Голиковой 14:03
Нуланд прогулялась по центру Москвы после переговоров с Козаком и Ушаковым 14:00
Путин лично примет участие в заседании клуба "Валдай" 13:53
Мурашко: Россия поддерживает производство вакцин против COVID-19 в Беларуси 13:51
Мишустин поручил в кратчайшие сроки завершить строительство медцентра в Орле 13:51
Песков: Ситуация с инфляцией в РФ находится под контролем правительства 13:38
В Новосибирск на SibJazzFest-2021 приехали звезды мировой величины 13:24
В Минэнерго назвали себестоимость добычи российской нефти 13:22
Депутат МГД Козлов: Сервис по вывозу ненужных вещей поможет экологии Москвы 13:14
Врач объяснил, как клетки памяти помогут победить коронавирус 13:12
Шеф-дизайнер Lada заинтриговал новой Niva. Концепт готов, но пока спрятан 13:12
Россия может выделить 6 тысяч доз "Спутника V" Центральной Америке 13:09
Комитет ГД одобрил проект об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии 13:06
В ПФР дали совет, когда начинать оформление пенсии 13:05
Лава на канарском острове Пальма уничтожила почти 1,5 тысячи зданий 13:00
Песков заявил о доступности данных на Госуслугах силовым структурам 12:58
Роспотребнадзор усилил контроль за опасными продуктами и игрушками 12:56
Комитет ГД поддержал проект о продлении дачной амнистии до 2031 года 12:55
Жители Люберец пожаловались на запах гари 12:55
Песков назвал неуместными призывы к РФ признать ответственность за крушение MH17 12:53
Песков заявил об отсутствии российских военных на юго-востоке Украины 12:46
Швейцарские ученые нашли антитела, защищающие от всех штаммов COVID-19 12:41
Песков назвал домашний арест Медведчука сведением политических счетов 12:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Рост квартплаты определят на несколько лет вперед
Рост квартплаты определят на несколько лет вперед
В "РГ" - презентация книги Павла Крашенинникова
В "РГ" - презентация книги Павла Крашенинникова
Яков Миркин: Нам и вправду нужно стать национальными эгоистами
Яков Миркин: Нам и вправду нужно стать национальными эгоистами
13.10.2021 14:23
Рубрика: Культура

В Петербурге появился симфонический проект "Музыкальная среда"

Текст: Инесса Суворова (Санкт-Петербург )
Симфонический оркестр Ленинградской области под управлением Михаила Голикова подготовил для зрителей и поклонников новый творческий проект - "Музыкальная среда".

Каждый месяц по средам маэстро, оркестр и приглашенная звезда вечера будут рассказывать о разных музыкальных направлениях - классике, роке, киномузыке, джазе. Вести диалог со зрителями и, конечно играть.

Фото: предоставлено пресс-службой Свердловской филармонии
В Екатеринбурге прошел форум симфонических коллективов страны

Первая встреча в Белом зале документальной студии "ЛенДок" состоится 20 октября в 20.00. Гость вечера - молодой петербургский композитор, автор музыки к фильмам Сокурова и Учителя, обладатель престижной премии "Партитура" - Мурат Кабардоков.

Зрителям покажут кинокартину Дзиги Вертова "Человек с киноаппаратом", снятую в 1929 году, и по версии британского журнала Sight&Sound, признанную лучшим документальным фильмом всех времен. Фильм, в котором собран целый набор операторских и монтажных техник, давно стал своеобразным "учебником" для операторов и режиссеров. Его кадрами вдохновлялись целые поколения художников, фотографов и композиторов. Одним из них оказался и Мурат Кабардоков.

Он написал совершенно новую музыкальную партитуру к немой экспериментальной картине. Его оркестровое полотно с добавлением фортепиано, ударной установки и синтезатора несомненно имеет все шансы стать в один ряд с известными саундтреками. Произведение композитора, премьера которого состоялась на открытии фестиваля "Послание к человеку" на Дворцовой площади Санкт-Петербурга 15 сентября 2017 года, исполнит Симфонический оркестр Ленинградской области.

Октябрьская "Музыкальная среда" станет удивительным путешествие в мир визуальных киноэкспериментов Дзиги Вертова. А 17 ноября зрителей ждет новая встреча, главными героями которой станут режиссер Алексей Тельнов и музыка к фильму "Облепиховое лето".

Мероприятия участвуют в проекте "Пушкинская карта".

В регионах Культура Музыка Классика Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Песков назвал неуместными призывы к РФ признать ответственность за крушение MH17
Минздрав разрешил клинические исследования назальной вакцины от COVID-19
Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде
ДИТ опроверг информацию о передаче полиции персональных данных пользователей mos.ru
Момент ДТП в Сочи с участием Собчак попал на камеры
Тест: Угадайте поэта по его осенним стихам
В афише "Пушкинской карты" - 16 тысяч спектаклей, выставок и концертов