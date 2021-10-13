В Петербурге появился симфонический проект "Музыкальная среда"

Симфонический оркестр Ленинградской области под управлением Михаила Голикова подготовил для зрителей и поклонников новый творческий проект - "Музыкальная среда".

Каждый месяц по средам маэстро, оркестр и приглашенная звезда вечера будут рассказывать о разных музыкальных направлениях - классике, роке, киномузыке, джазе. Вести диалог со зрителями и, конечно играть.

Первая встреча в Белом зале документальной студии "ЛенДок" состоится 20 октября в 20.00. Гость вечера - молодой петербургский композитор, автор музыки к фильмам Сокурова и Учителя, обладатель престижной премии "Партитура" - Мурат Кабардоков.

Зрителям покажут кинокартину Дзиги Вертова "Человек с киноаппаратом", снятую в 1929 году, и по версии британского журнала Sight&Sound, признанную лучшим документальным фильмом всех времен. Фильм, в котором собран целый набор операторских и монтажных техник, давно стал своеобразным "учебником" для операторов и режиссеров. Его кадрами вдохновлялись целые поколения художников, фотографов и композиторов. Одним из них оказался и Мурат Кабардоков.

Он написал совершенно новую музыкальную партитуру к немой экспериментальной картине. Его оркестровое полотно с добавлением фортепиано, ударной установки и синтезатора несомненно имеет все шансы стать в один ряд с известными саундтреками. Произведение композитора, премьера которого состоялась на открытии фестиваля "Послание к человеку" на Дворцовой площади Санкт-Петербурга 15 сентября 2017 года, исполнит Симфонический оркестр Ленинградской области.

Октябрьская "Музыкальная среда" станет удивительным путешествие в мир визуальных киноэкспериментов Дзиги Вертова. А 17 ноября зрителей ждет новая встреча, главными героями которой станут режиссер Алексей Тельнов и музыка к фильму "Облепиховое лето".

Мероприятия участвуют в проекте "Пушкинская карта".