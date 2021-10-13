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13.10.2021 17:45
Рубрика: Общество

В Петрозаводске установили памятник оружейнику Чарльзу Гаскойну

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 234(8585)
В центре Петрозаводска появился памятник выдающемуся шотландскому и российскому оружейнику, изобретателю, металлургу, инженеру Чарльзу Гаскойну.
Памятник установили возле Александровского завода. Фото: Светлана Цыганкова/РГ Памятник установили возле Александровского завода. Фото: Светлана Цыганкова/РГ
Памятник установили возле Александровского завода. Фото: Светлана Цыганкова/РГ

Композиция включает фигуру самого Гаскойна, барельефы, изображающие работу в заводских цехах, фигурные решетки. Памятник выполнен из бронзы, а постамент и боковые решетки с рельефами, которые изготовил литейный завод в Петрозаводске, - из чугуна.

Фото: Репродукция фото ИТАР-ТАСС
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Чарльз Гаскойн был директором Кэрронского металлургического завода под Эдинбургом. В Россию его пригласила Екатерина II. В 1786 году 49-летний Гаскойн приехал в Петрозаводск и сразу же начал перестраивать Александровский пушечно-литейный завод. С собой деятельный шотландец привез части важнейших машин, необходимых для пушечного производства, а также сотрудников: управленцев, механиков, химиков, мастеров литейных, токарных, кузнечных и других специальностей.

Гаскойн жил в Петрозаводске до 1803 года. Здесь до сих пор сохранился его дом. Здесь же урожденный эдинбуржец завещал себя похоронить. Чарльз Гаскойн упокоился на Немецком кладбище, где хоронили иноверцев. На могиле поставили памятник. Но в начале XIX столетия кладбище закрыли, а могилу уничтожили.

Мы уже рассказывали о том, что петрозаводский краевед Станислав Гайдук установил место, где находилась могила Гаскойна. По его предположению, она между домами 4-а и 4-б по Волховской улице. Сейчас это место засажено деревьями и кустарниками.

Памятник Чарльзу Гаскойну установили на проспекте Карла Маркса, возле Александровского пушечно-литейного завода, которым он руководил почти 20 лет.

Скульпторы Дарья Успенская и Виталий Шанов говорят, что в их распоряжении было всего два сохранившихся портрета Чарльза Гаскойна, но на них он уже в возрасте. Поэтому для памятника использован некий обобщенный образ шотландца. Он полон уверенности и готов работать.

В регионах Общество История Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия Петрозаводск

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