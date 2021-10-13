В Крыму лишь 1,8 процента вакцинированных заболели COVID-19

В Республике Крым лишь 1,8 процента из числа вакцинированных от коронавируса заболевают COVID-19, а половина пациентов из этой мизерной доли перенесла заболевание легко. Умерших среди прошедших вакцинацию в республике нет. Это говорит о высокой эффективности отечественных препаратов и их способности надежно защитить человеческий организм. Об этом на брифинге заявила сообщила вице-премьер Совмина РК - министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская.

В то же время уровень вакцинации в регионе остается низким.

- Провакцинировано первым компонентом 532 881 человек, вторым - 502 956 человек, - рассказала Романовская. - Таким образом, процент вакцинации двумя компонентами - 41,5 процента от плана (1,2 миллиона человек). Достигать коллективного иммунитета нам нужно семимильными шагами. Вакцинацию надо нам увеличивать в разы.

Как отметила вице-премьер, с начала нынешней недели темпы вакцинации все-таки увеличились. И в некоторых медпунктах даже стали образовываться очереди. Это произошло после объявления в регионе новых ограничений: с 11 октября в РК введено требование проводить еженедельное ПЦР-тестирование на тех предприятиях, где вакцинировано менее 80 процентов сотрудников.

Напомним, за 12 октября в РК выявлено 544 случая заболевания коронавирусом. На стационарном лечении находятся 4033 человека, в том числе 372 - в тяжелом состоянии. Власти уверяют, что у региона еще есть ресурсы для увеличения числа ковидных коек в больницах полуострова. Так, сегодня разворачивают еще 130 коек в Кировском районе. Также ведутся переговоры с военным госпиталем Симферополя об использовании его мощностей для лечения ковидных больных. А вот разворачивание полевых военных госпиталей, как это было зимой 2020 года, пока не планируется.