В Крыму ввели новые антиковидные ограничения

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о внесении поправок в указ от 17 марта 2020 года о введении режима повышенной готовности. Изменения вводят на полуострове новые ограничения из-за ухудшение эпидемиологической ситуации.

Руководители предприятий должны перевести сотрудников старше 65 лет на удаленный формат работы. Это норма не касается лишь работников медучреждений.

Руководители госструктур Крыма и органов местного самоуправления муниципалитетов по 1 декабря переведут до 50 процентов работников на "дистант". Эта мера не должна коснутся специалистов, которые обеспечивают функционирование критически важных отраслей.

Также по 1 декабря отменяется льготный бесплатный проезд граждан старше 65 лет в общественном транспорте, за исключением проезда медработников госучреждений. А с 23 часов до 8 утра полностью запрещены любые коммерческие пассажирские перевозки, в том числе с использованием моторных лодок, катеров и маломерных судов.

Минздрав республики в создавшейся эпидситуации вынужден приостановить до 1 декабря плановую диспансеризацию граждан. Исключение сделают лишь для переболевших ковидом.

Еще одно ограничение коснется образовательной сферы: с 11 октября по 15 ноября запрещено проводить утренники и иные мероприятия с участием родителей в детских садах и школах.

Напомним, ранее КФУ заявил о переходе на дистанционное обучение студентов всех курсов с 11 октября. Новые ограничения связаны с растущим числом заболевших COVID-19 и высокой нагрузкой на медучреждения.