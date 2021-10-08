Указ главы Республики Крым от 8 октября 2021 года № 252-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

В соответствии со статьёй 65 Конституции Республики Крым постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

в постановляющей части Указа:

пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Руководителям организаций, предприятий, учреждений независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальным предпринимателям перевести сотрудников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную форму работы, за исключением медицинских работников государственных учреждений Республики Крым, отнесённых к ведению Министерства здравоохранения Республики Крым, социальных работников организаций социального обслуживания Республики Крым, работников Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю.";

дополнить пунктами 5-2, 5-3, 5-4 следующего содержания:

"5-2. На период с 11.10.2021 по 01.12.2021 руководителям государственных органов Республики Крым и органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, государственных и муниципальных учреждений Республики Крым обеспечить перевод на дистанционный режим работы до 50 % штатной численности работников, за исключением сотрудников, чьё непосредственное присутствие на рабочем месте обусловлено обеспечением непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для функционирования организаций и учреждений.

5-3. Приостановить на период с 11.10.2021 по 01.12.2021 предоставление льготного проезда гражданам в возрасте 65 лет и старше в пределах Республики Крым в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении; в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных перевозок в пригородном и междугороднем сообщении; железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении и междугороднем сообщении, за исключением льготного проезда медицинских работников государственных учреждений Республики Крым, отнесённых к ведению Министерства здравоохранения Республики Крым, социальных работников организаций социального обслуживания Республики Крым, работников Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю.

5-4. Обязать индивидуальных предпринимателей, руководителей юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющих деятельность на территории Республики Крым в сфере гостиничного бизнеса, санаторно-курортных организаций, пассажирского транспорта (автомобильный транспорт, внутренний водный транспорт), автозаправочных станций, общественного питания, предоставления услуг в сфере туризма, розничной торговли, имеющих уровень вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) менее 80 % и деятельность которых не приостановлена в соответствии с федеральным законодательством и настоящим Указом:

обеспечить допуск работников, не имеющих сертификата о вакцинации против COVID-19, к исполнению профессиональных (служебных) обязанностей с личным присутствием на рабочем месте на основании отрицательных результатов лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР либо тестирования на отсутствие антигена SARS-CoV-2, организованных работодателем, не реже одного раза в 7 календарных дней.";

в пункте 6:

в подпункте 6.2:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"Действие абзаца первого настоящего подпункта не распространяется на выезд спортсменов Автономной некоммерческой организации "Академия футбола Крыма" по виду спорта "футбол" для участия в "БУТКАП - Море спорта", члены команды 2007 года рождения, который пройдёт в период с 22 октября по 28 октября 2021 года в г. Новороссийск, с. Широкая Балка; для участия в "БУТКАП - Море спорта", члены команды 2006 года рождения, который пройдёт в период с 29 октября по 4 ноября 2021 года в г. Новороссийск, с. Широкая Балка; для участия в турнире по футболу среди членов женских команд 2005-2014 годов рождения в рамках фестиваля детского и юношеского спорта "Спорт плюс KIDS OPEN-8" (женская команда), который пройдёт в период с 19 ноября по 21 ноября 2021 года в г. Крымск Краснодарского края, для участия в кубке Аблаевых, который пройдёт в период с 29 ноября по 3 декабря 2021 года, члены команды 2010 года рождения, в г. Москва; для участия в межрегиональном турнире по футболу среди юношей 2009 года рождения на призы заслуженного мастера спорта Ю. Жиркова, который пройдёт в период с 12 декабря по 17 декабря 2021 года, в г. Тамбов в соответствии с Планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Автономной некоммерческой организации "Академия футбола Крыма" на 2021 год, на выезды спортсменов возрастом 14 лет и старше, являющихся членами сборных команд Республики Крым и/или Российской Федерации, для участия в официальных спортивных мероприятиях с учётом разрешительных актов высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), издаваемых исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на соответствующей территории Российской Федерации, а также методических рекомендаций Роспотребнадзора.";

в пункте 10-1:

в подпункте 10-2.1 цифры "10-2.1" заменить цифрами "10-1.2";

дополнить пунктами 10-2, 10-3 следующего содержания:

"10-2. В период с 11.10.2021 по 15.11.2021 запретить проведение утренников, других мероприятий с участием родителей в дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях.

10-3. Запретить в период с 23:00 до 08:00 осуществление коммерческих пассажирских перевозок и организацию водных аттракционов юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами с использованием моторных лодок, скоростных катеров и иных маломерных судов в акватории муниципальных образований Республики Крым.";

пункт 21-1 признать утратившим силу;

пункт 30-1 изложить в следующей редакции:

"30-1. В период с 11.10.2021 по 01.12.2021 Министерству здравоохранения Республики Крым совместно с Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю, Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Республики Крым, медицинским организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности приостановить работу по проведению диспансеризации населения, которая осуществляется в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования, за исключением углублённой диспансеризации граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).".

2. Настоящий Указ вступает в силу с 11 октября 2021 года.

Глава Республики Крым С.Аксенов







