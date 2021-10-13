В Крыму отца обгоревшего мальчика заподозрили в попытке убийства

Главное управление СК по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Алушты, четырехлетнего сына которого после автомобильной прогулки с родителем госпитализировали с ожогами. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Подозреваемый алуштинец находится на лечении в больнице под охраной полиции. Ему инкриминируют покушение на убийство малолетнего лица. Расследование дела исполняющий обязанности прокурора РК Сергей Черневич взял на личный контроль.

Кроме того, прокуратура продолжает проверять соблюдение органами опеки и родителями ребенка обязанностей, связанных с его воспитанием и содержанием.

Следствие установило, что 6 октября ребенок находился с отцом вблизи села Лучистого. В результате поджога газового баллона, который находился в автомобиле ВАЗ-2114, мальчик получил ожоги 13 процентов тела. Сейчас он в больнице.

Ранее свою версию происшедшего в соцсетях изложила мать мальчика. По ее словам, еще 4 октября бывший супруг насильно забрал сына, после чего шантажировал, запугивал расправой.