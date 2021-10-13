Мамонты, предок медведей, гигантская гиена: Что нашли ученые за лето

Уральские палеонтологи за полевой сезон провели множество изысканий. В частности, удалось исследовать пещеры Большого Урала, крымскую пещеру "Таврида" и берега сибирских рек.

В Крыму ученые работали бок о бок с коллегами со всей страны. В Екатеринбург они привезли челюсть гигантской гиены пахикрокуты, об этой находке "РГ" сообщала ранее.

Доцент кафедры теории и истории международных отношений УрФУ Антон Кочнев отметил, что костям 1,5-1,8 миллиона лет. Челюсть примечательна тем, что она хорошо сохранилась. Зубной аппарат животного был создан для того, чтобы дробить кости крупных животных. На зубах хорошо видны следы стирания, а это значит, что в этой пещере, которую окрестили палеонтологической жемчужиной, гиене, как и многим другим хищникам, жилось и елось очень хорошо. Более того, по предварительной оценке, пахикрокута умерла своей смертью.

Другая любопытная находка из "Тавриды" - челюсть этрусского медведя, современника гиены. Он интересен для исследования тем, что является предком всех бурых и пещерных медведей. Около двух миллионов лет от него отошли две линии хищников с разными пищевыми привычками. Пещерные - чистые вегетарианцы и бурые - неприхотливые и всеядные.

По словам старшего научного сотрудника лаборатории естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ Дмитрия Гимранова, в пещерах Южного Урала и Башкирии удалось найти, в основном, кости пещерных медведей. Но также встречались останки дикобразов, грызунов, летучих мышей.

Этот сезон стал удачным для сбора костей мамонтов. Дело в том, что на реках Западной Сибири в последние годы было много воды. Этим летом ее было мало, и, спустя восемь лет, палеонтологи продолжили работы на Иртыше и Тоболе. Как рассказал старший научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН, ведущий научный сотрудник лаборатории естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ Павел Косинцев, пляжи рек наконец обнажились и освободили кости, которые там накапливались тысячелетия - самым древним находкам 300-400 лет. Ученые собрали большие коллекции останков мамонтов и предков мамонтовой фауны.

- Сборы интересны тем, что мы получаем полное представление о жизни древних животных. Существа погибали, их останки захоранивались вместе - мамонты, волки, носороги, песцы. В наше время река размывает комплекс и обнажает кости. Изучая их, мы можем проводить полные реконструкции, причем, среди останков животные разного возраста. Состав фаны и взаимосвязь животных, то, как они влияли друг на друга. Мы определяем возрастную структуру мамонтов, узнаем, сколько было детенышей, сколько взрослых особей, - сказал ученый.