В Челябинской области открылись круглосуточные пункты вакцинации

В Челябинской области начали работу круглосуточные пункты вакцинации. Они открылись в 12 муниципалитетах региона, включая отдаленные районы горно-заводской зоны, сообщили в среду в региональном минздраве.

- Теперь привиться от коронавируса южноуральцы могут в любое удобное для них время. Круглосуточные пункты вакцинации начали работать в Челябинске, Магнитогорске, Каслях, Катав-Ивановске, Кыштыме, Карабаше, Верхнем Уфалее, Троицке, Карталах и селе Миасском, - уточнили в пресс-службе ведомства.

К примеру, Челябинске поставить прививку в вечернее и ночное время теперь можно в ГКБ № 2 на проспекте Ленина, 82, в Магнитогорске - в приемном покое хирургического отделения горбольницы № 1, а в Троицке - в медпункте на железнодорожном вокзале. Круглосуточные пункты организованы в центральных районных и городских больницах.

Как уже писала "РГ", с 11 октября объявлена всеобщая и обязательная вакцинация для взрослого населения, работа которого так или иначе связана с большим количеством контактов. В срок до 11 ноября 2021 года постановлением главного санитарного врача региона предписано организовать проведение профилактических прививок первым компонентом, в срок до 11 декабря 2021 года - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции.

С этого времени прививка станет пропуском для работы в образовательных и медицинских учреждениях, организациях культуры и спорта, банках, МФО и МФЦ, предприятиях сферы услуг, транспорта, ЖКХ и соцзащиты. Отдельно оговорена обязанность обезопасить себя и окружающих всех муниципальных и государственных служащих.