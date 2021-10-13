Росстат: Бензин в рознице за неделю подорожал на 6 копеек

Средние розничные цены на автомобильный бензин за период с 4 по 11 октября выросли на 6 копеек до 48,96 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 4 копейки до 50,69 рубля за литр. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата.

За неделю бензин марки АИ-92 подорожал на 5 копеек до 46,02 рубля за литр. Стоимость марки АИ-95 выросла на 6 копеек - до 49,84 рубля за литр, а марка АИ-98 прибавила в цене также 6 копеек - 57,66 рубля за литр.

За период с 5 по 11 октября рост цен на бензин отмечен в 53 центрах субъектов РФ. Более всего он подорожал в Магадане - на 0,7%, Симферополе и Чите - на 0,6%. Снижение цен на бензин было зафиксировано во Владикавказе, Йошкар-Оле, Казани, Новосибирске, Саранске, Ульяновске и Чебоксарах - на 0,1%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 44,80 до 47,19 рубля, марки АИ-95 - от 49,59 до 54,59 рубля, марки АИ-98 - от 55,48 до 60,49 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 44,20 до 46,85 рубля, марки АИ-95 - от 48,00 до 50,53 рубля, марки АИ-98 - от 57,60 до 59,90 рубля за литр.

По сравнению с предшествующей неделей производство бензина с 4 по 10 октября снизилось на 0,4%, а выпуск дизельного топлива на 0,7%.

В среднем с начала года в России бензин марки АИ-92 подорожал на 6,3%, бензин марки АИ-95 на 6,1%, марки АИ-98 - на 7,7%, а дизельное топливо повысилось в цене на 4,2%.

Индекс потребительских цен (инфляция) за неделю вырос на 0,22%, с начала октября - 0,37%, а с начала года - на 5,71%.