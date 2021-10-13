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13.10.2021 12:31
Рубрика: Российский автопром

В Сети показали, как выглядел раритетный УАЗ-"дворник"

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Группа "Москва - та!" в Facebook Фото: Группа "Москва - та!" в Facebook
Фото: Группа "Москва - та!" в Facebook

В группе "Москва-та!" в Facebook опубликовали редкое фото автомобиля УАЗ Т-469, датированное 9 апреля 1964 года.

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Внедорожник использовали для уборки дорог и тротуаров: для этого его оснастили отвалом с резиновыми ножами, который мог поворачиваться в обе стороны под углом 60 градусов. Между задними и передними колесами автомобиль имел щетку с капроновым ворсом: она опускалась и поднималась с помощью гидроцилиндров.

УАЗ Т-469 был создан на базе внедорожника УАЗ-469Б. Он выпускался ограниченной серией исключительно для уборки московских улиц. На фото "автодворник" завершает финальные испытания.

Один из комментаторов публикации вспомнил, что такие УАЗы убирали двор и прилегающую территорию высотки на Котельнической: "Справлялся, вероятно, лучше, чем неповоротливый трактор… Тогда был асфальт кругом, а не гранитная плитка".

#УАЗ