В Сети показали, как выглядел раритетный УАЗ-"дворник"

В группе "Москва-та!" в Facebook опубликовали редкое фото автомобиля УАЗ Т-469, датированное 9 апреля 1964 года.

Внедорожник использовали для уборки дорог и тротуаров: для этого его оснастили отвалом с резиновыми ножами, который мог поворачиваться в обе стороны под углом 60 градусов. Между задними и передними колесами автомобиль имел щетку с капроновым ворсом: она опускалась и поднималась с помощью гидроцилиндров.

УАЗ Т-469 был создан на базе внедорожника УАЗ-469Б. Он выпускался ограниченной серией исключительно для уборки московских улиц. На фото "автодворник" завершает финальные испытания.

Один из комментаторов публикации вспомнил, что такие УАЗы убирали двор и прилегающую территорию высотки на Котельнической: "Справлялся, вероятно, лучше, чем неповоротливый трактор… Тогда был асфальт кругом, а не гранитная плитка".