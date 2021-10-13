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13.10.2021 16:01
Рубрика: Видео

Видео: автокран перевернул сам себя

Текст: Вадим Давыденко

Это снятое в Бразилии видео породило бурные споры по поводу причин случившейся аварии. Почему автокран, выполнявший обычную в общем-то работу и перемещавший груз в пределах допустимой грузоподъемности, перевернулся и упал с обрыва?

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Первая версия, которую с жаром принялись обсуждать всезнающие сетевые эксперты - поломка. Неисправность гидравлического клапана могла привести к тому, что крановщик не контролировал поворот стрелы крана вокруг своей оси и сильный занос груза привел к переворачиванию спецтехники.

Но основной версией все же стал человеческий фактор. Крановщик либо слишком резко повернул стрелу крана, либо - что скорее всего - неправильно выставил аутригеры (выносные опоры, увеличивающие площадь опоры крана и повышающие его устойчивость).

Перед подъемом камня он должен был выставить левые аутригеры выше правых, чтобы скомпенсировать создавшийся дисбаланс. А повернув стрелу крана на 90 градусов (вдоль машины), крановщик должен был сделать паузу и поднять повыше те опоры, на которые затем должна была повыситься нагрузка, то есть правые. Он этого не сделал, поэтому, когда стрела сделала оборот в 180 градусов, опоры под стрелой не компенсировали резко выросшую нагрузку и машина перевернулась.

Стоит успокоить всех, кто переживал за жизнь и здоровье водителя. В кабине его на момент падения не было, так как манипуляции краном он проводил дистанционно. Вместе с еще одним своим коллегой он появляется в кадре уже после падения крана с обрыва и с ужасом осознает, как сильно ошибся в расчетах.

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