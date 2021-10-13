Новости

Посол РФ заявил о попытках законодателей США обрушить отношения с Россией 01:57
Врач Вечорко назвал три причины высокой смертности от коронавируса 01:27
Роналду оформил хет-трик в матче против Люксембурга 00:27
Три региона Украины объявили чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия газа 12.10.2021
В базу украинского сайта "Миротворец" внесли 12-летнюю девочку из ЛНР 12.10.2021
Нуланд назвала конструктивными переговоры с представителями МИД РФ 12.10.2021
В Смоленской области введут QR-коды для посещения ТЦ и массовых мероприятий 12.10.2021
Система QR-кодов вводится в Коми с 21 октября 12.10.2021
Немецкий энергоконцерн E.On сдался под натиском высоких цен на газ 12.10.2021
За сутки 23 военнослужащих вылечили от коронавируса 12.10.2021
В Калининградской области приостановят оказание плановой медпомощи 12.10.2021
Киевский суд отправил Медведчука под домашний арест 12.10.2021
Патриарх Кирилл провел встречу с религиозными лидерами Армении и Азербайджана 12.10.2021
В Москве арестован мужчина, толкнувший женщину под электробус 12.10.2021
Скворцова возглавила группу ВОЗ по борьбе с неинфекционными болезнями 12.10.2021
В Москве звезда Instagram на Bentley сбила ребенка 12.10.2021
Минсельхоз США сохранил низкую оценку урожая зерна в России 12.10.2021
Россия ждет от ОЗХО ответы на свои вопросы до 16 октября 12.10.2021
С 2019 года приняты решения по тысяче проблемных домов 12.10.2021
ФАС рассказала о требованиях к инвестициям в ЖКХ 12.10.2021
Мишустин в два раза снизил квоту на временное проживание иностранцев в РФ 12.10.2021
Молодежная сборная России разгромила Литву в отборе к ЧЕ-2023 12.10.2021
Росреестр расскажет о профессионализме кадастровых инженеров 12.10.2021
Daily Express извинилась за публикацию о "краже" Россией формулы AstraZeneca 12.10.2021
Всемирный банк заметил увеличение разрыва между богатыми и бедными 12.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 11 по 17 октября
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 11 по 17 октября
Школьников хотят проверять на курение на медосмотрах
Школьников хотят проверять на курение на медосмотрах
Пьяных водителей предлагается лишать прав пожизненно
Пьяных водителей предлагается лишать прав пожизненно
13.10.2021 01:27
Рубрика: Общество

Врач Вечорко назвал три причины высокой смертности от коронавируса

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Мутация коронавируса, низкий уровень вакцинации и несерьезное отношение граждан к пандемии - являются причинами высокой смертности от COVID-19. Об этом заявил главный врач московской городской клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко.

Фото: REUTERS
Почему уровень вакцинации растет, но и заболеваемость ковидом не падает

Он напомнил, что в последнее время коронавирусом тяжело стали болеть и молодые люди, вплоть до летальных случаев. "Вирус COVID-19 существует, и он опасен, помните об этом", - цитирует ТАСС Вечорко. Врач призвал вакцинироваться, проходить тестирование и соблюдать меры безопасности.

Ранее, говоря о причинах высокой смертности от коронавируса, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов назвал позднее обращение к врачам. По его словам, люди думают: надо или не надо, врача долго ждут, потом анализ, и 7-10 дней уходит только на начало лечения. "А вирус уже сейчас тоже стал более суровый - на четвертый день уже тяжелая пневмония", - поделился своим мнением Жемчугов.

Вакцина от COVID-19 для детей проходит финальную стадию экспертизы
Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин назначил бывшего губернатора Ярославской области своим помощником
РФ предложила США взаимно снять ограничения по загранпредставительствам
Путин назвал низкие доходы граждан главным врагом российского общества
Собчак вручили повестку о явке в полицию Сочи
Daily Express извинилась за публикацию о "краже" Россией формулы AstraZeneca
Как живут и воспитывают детей одинокие папы
Как мировые СМИ отреагировали на полет в космос экипажа фильма "Вызов"