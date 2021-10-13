Врач Вечорко назвал три причины высокой смертности от коронавируса

Мутация коронавируса, низкий уровень вакцинации и несерьезное отношение граждан к пандемии - являются причинами высокой смертности от COVID-19. Об этом заявил главный врач московской городской клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко.

Он напомнил, что в последнее время коронавирусом тяжело стали болеть и молодые люди, вплоть до летальных случаев. "Вирус COVID-19 существует, и он опасен, помните об этом", - цитирует ТАСС Вечорко. Врач призвал вакцинироваться, проходить тестирование и соблюдать меры безопасности.

Ранее, говоря о причинах высокой смертности от коронавируса, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов назвал позднее обращение к врачам. По его словам, люди думают: надо или не надо, врача долго ждут, потом анализ, и 7-10 дней уходит только на начало лечения. "А вирус уже сейчас тоже стал более суровый - на четвертый день уже тяжелая пневмония", - поделился своим мнением Жемчугов.