Новости

Умер актер Сергей Лупильцев 14:06
Дочь заболевшего COVID Александра Серова рассказала о его лечении 13:41
Опубликован трейлер мини-сериала "Психиатр по соседству" 10:43
Сериал "Игра в кальмара" стал самым популярным за всю историю Netflix 10:16
Disney снимет фильм о своем основателе и "Диснейленде" 09:54

Звезды "Викингов" и "Сверхъестественного" сыграют в фильме с Болдуином

Новости
    13.10.2021, 13:25
Текст:   Ася Кушнарева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Дженсен Эклс (Дин из "Сверхъестественного") и Трэвис Фиммел (Рагнар в "Викингах") примут участие в съемках нового вестерна "Раст" (Rust).

Фото: kinopoisk.ru
Вышел русский трейлер нового вестерна от Netflix "Тем больнее падать"

Как сообщает Deadline, ранее к проекту присоединился Алек Болдуин, который сыграет в фильме главную роль, а также выступит продюсером и поработает над сценарием.

Сюжет фильма повествует о преступнике по имени Харланд Раст, за голову которого объявлена награда. Когда герой узнает, что его 13-летний внук (Брэйди Нун) обвиняется в убийстве и приговорен к смертной казни, Раст отправляется ему на помощь. Беглецов будет преследовать маршал Вуд Хелма (Дженсен Эклс) и охотник за головами "Проповедник" (Трэвис Фиммел).

Сам Эклс поделился в Instagram фото со съемочной площадки.

Напомним, Эклс получил большую известность у зрителей после роли одного из братьев Винчестеров в сериале "Сверхъестественное". В этом году стало известно, что он получил роль Солдатика в сериале "Пацаны".

Фиммел, в свою очередь, прославился ролью викинга Рагнара Лодброка в сериале "Викинги". В 2016 году он сыграл в фэнтези-боевике "Варкрафт", а в 2020-м исполнил главную роль в "Ограблении президента".

Новости

Нонна Гришаева отменила спектакли из-за подозрений на COVID-19 12.10.2021
Вышел трейлер перезапуска "Один дома" 12.10.2021
Уилла Поултера показали в образе персонажа Marvel Адама Уорлока 12.10.2021
Появился трейлер мультфильма "Лунные приключения" 12.10.2021
⧣ США
Фото: YouTube/ Paramount Pictures Australia
"Привет, Сидни!": вышел первый трейлер нового "Крика" 12.10.2021
Пол Беттани сыграет в новом фильме режиссера "Чумовой пятницы" 12.10.2021
Вышел новый трейлер "Вечных" Marvel на русском языке 12.10.2021
⧣ боевик
Фото: kinopoisk.ru
Появился трейлер третьего сезона сериала "Нарко: Мексика" 12.10.2021
Вышел русский трейлер боевика "Новый мировой порядок" 11.10.2021
Идрис Эльба заявил, что не будет играть Джеймса Бонда 11.10.2021
⧣ Австралия
Фото: kinopoisk.ru
Вышел тизер продолжения "Тайлера Рейка" 27.09.2021
Умер основатель и вокалист группы Status Quo Алан Ланкастер 26.09.2021
Вышел трейлер "Кошачьих миров Луиса Уэйна" с Камбербэтчем 24.09.2021