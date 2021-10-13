Звезды "Викингов" и "Сверхъестественного" сыграют в фильме с Болдуином

Дженсен Эклс (Дин из "Сверхъестественного") и Трэвис Фиммел (Рагнар в "Викингах") примут участие в съемках нового вестерна "Раст" (Rust).

Как сообщает Deadline, ранее к проекту присоединился Алек Болдуин, который сыграет в фильме главную роль, а также выступит продюсером и поработает над сценарием.

Сюжет фильма повествует о преступнике по имени Харланд Раст, за голову которого объявлена награда. Когда герой узнает, что его 13-летний внук (Брэйди Нун) обвиняется в убийстве и приговорен к смертной казни, Раст отправляется ему на помощь. Беглецов будет преследовать маршал Вуд Хелма (Дженсен Эклс) и охотник за головами "Проповедник" (Трэвис Фиммел).

Сам Эклс поделился в Instagram фото со съемочной площадки.

Напомним, Эклс получил большую известность у зрителей после роли одного из братьев Винчестеров в сериале "Сверхъестественное". В этом году стало известно, что он получил роль Солдатика в сериале "Пацаны".

Фиммел, в свою очередь, прославился ролью викинга Рагнара Лодброка в сериале "Викинги". В 2016 году он сыграл в фэнтези-боевике "Варкрафт", а в 2020-м исполнил главную роль в "Ограблении президента".