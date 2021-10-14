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Актер Валерий Гаркалин вышел из комы

Новости
    14.10.2021, 14:02
Текст:   Олег Усков

Как сегодня, 14 октября, стало известно, 67-летний народный артист РФ Валерий Гаркалин вышел из комы.

Накануне, напомним, сообщалось, что состояние актера начало улучшаться и ему отменили часть препаратов.

Гаркалин был госпитализирован с коронавирусом в начале этого месяца - с отрицательной динамикой развития болезни, в итоге медики подключили Валерия Борисовича к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

"Было принято решение отменить артисту часть препаратов, в том числе те, которые поддерживали седацию - состояние искусственной комы", - передает KP.RU со ссылкой на свой источник в системе здравоохранения.

"Организм хорошо отреагировал на изменения в лечении, Валерий Борисович вышел из комы", заявил инсайдер, отметив, что сейчас актер находится в состоянии поверхностного оглушения, то есть "еще не до конца пришел в сознание, но уже вышел из комы".

Уточнено: состояние, в котором пока находится актер, предполагает "нарушения сознания, которое характеризуется сонливостью, заторможенными реакциями и ограниченностью словесного контакта с окружающими".

Перед этим сообщалось, что на аппарат ЭКМО могут перевести находящегося в госпитале в тяжелом состоянии певца Серова.

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