Постановление главного государственного санитарного врача по Астраханской области от 14 октября 2021 года № 39 "О проведении профилактических прививок против коронавирусной инфекции отдельным категориям граждан Астраханской области"

Я, главный государственный санитарный врач по Астраханской области, Носкова Л.Н., проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и эффективность проводимых профилактических и противоэпидемических мероприятий в Астраханской области, отмечаю, что обстановка по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Астраханской области расценивается как достаточно напряженная и нестабильная. После кратковременного снижения заболеваемости вновь отмечается рост.

За 40 неделю (04.10.2021-10.10.2021) в Астраханской области выявлено 1348 инфицированных COVID-19 (134,0 на 100 тыс. населения), что на 13,8% выше показателей предыдущей недели. Сохраняется значительный риск распространения COVID-19, коэффициент распространения инфекции Rt - 1,12.

Высокие показатели заболеваемости отмечаются в наиболее активных возрастных группах от 18 до 49 лет. Достаточно часто и более тяжело болеют люди в возрасте старше 65 лет Эпидемиологический анализ показывает связь заболеваний с посещением общественных мест и использованием общественного транспорта - 65,9%.

В силу особенностей профессиональной деятельности, связанной с общением с большим числом людей, высокому риску заболевания новой коронавирусной инфекцией подвержены работники государственных органов и учреждений, сферы услуг, образования, медицинские и социальные работники. Они чаще всего подвергаются риску заболевания и могут явиться источниками инфекции для лиц, пользующихся услугами вышеуказанных органов и учреждений.

Процент вакцинированных в Астраханской области в настоящее время не достиг индикативного уровня. По состоянию на 13.10.2021 общий охват составил 33,9%, охват взрослого населения - 43,9%. За последнюю неделю темпы вакцинации в области значительно снизились, что не позволяет эффективно управлять эпидемическим процессом.

В целях усиления мероприятий по предупреждению заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) населения Астраханской области и в соответствии с п.6 ч.1 ст. 51 Федерального закона Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", ст. 10 Федерального закона Российской Федерации от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014 г. №125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (в редакции от 03.02.2021), Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 4 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", постановляю:

1. Определить подлежащими обязательной вакцинации по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующие группы риска (лица в возрасте от 18 лет и старше):

1.1. Осуществляющие деятельность в сфере:

- образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания;

- торговли, в т. ч. лекарственными средствами и медицинскими изделиями;

- общественного питания;

- жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;

- транспорта общего пользования, такси;

- бытовых услуг (прачечные, химчистки; парикмахерские, салоны красоты, косметические, массажные, СПА-салоны, солярии, бани, сауны, физкультурно-оздоровительных комплексы, фитнес-клубы, бассейны и др-);

- предоставления услуг по временному проживанию (гостиницы, хостелы, гостевые дома, пансионаты и т.д.)

- финансовых, почтовых, нотариальных и адвокатских услуг населению;

- предоставления государственных и муниципальных услуг;

- культуры (деятельность театров, кинотеатров, концертных залов; культурных, выставочных, просветительских мероприятий, библиотек, музеев, архивов);

- экскурсионные и туристические услуги;

- досуговых, развлекательных, игровых, зрелищных мероприятий (в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах);

- массовых физкультурных, спортивных мероприятий.

1.2. Лица, замещающие государственные должности Астраханской области, должности федеральной государственной гражданской службы и государственной гражданской службы Астраханской области, муниципальные должности, должности муниципальной службы; иные работники государственных органов, органов местного самоуправления и их структурных подразделений; работники, подведомственных им организаций; работники правоохранительных органов;

1.3. Работники промышленных предприятий системообразующих отраслей и работающие вахтовым методом;

1.4. Обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, проходящие практику вне образовательного учреждения; обучающиеся по вечерней и заочной формам.

2. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим виды деятельности на территории Астраханской области, указанные в пункте 1 настоящего Постановления:

2.1. В срок до 10.11.2021 г. организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 10.12.2021 - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, работникам, не имеющим противопоказаний к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с п.п. 3,4, 3.5, 3.21, 3.22, 3.26, 3.35 временных Методических рекомендаций "Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19" и не болевшим в течение шести месяцев коронавирусной инфекцией (COVID-19).

2.2. Оказывать содействие медицинским организациям в проведении иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) работников. В срок до 20.10.2021 представить в медицинские организации по месту расположения объекта списки работающих.

2.3. Усилить информационно-разъяснительную работу среди работников, по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-I9).

3. Правительству Астраханской области рекомендовать:

3.1. Принять меры по обеспечению контроля за проведением вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (CO-VID-19) отдельным категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации, указанным в п. 1 настоящего Постановления.

3.2. Организовать проведение активной информационно-разъяснительной работы с населением в средствах массовой информации о вакцинопрофилактике новой коронавирусной инфекции, как о наиболее эффективном профилактическом мероприятии.

4. Министерству здравоохранения Астраханской области (Буркин А.В.):

4.1. Организовать и провести иммунизацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации, указанным в п.1 настоящего Постановления.

4.2. В срок до 25.10.2021 сформировать план вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в разрезе муниципальных образований и контингентов в соответствии с пунктом 1 настоящего Постановления.

4.3. Определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских работниках, необходимых для выполнения требований пункта 1 настоящего Постановления;

5. Главам муниципальных образований в Астраханской области:

5.1. Обеспечить контроль за проведением иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации, указанным в п.1 настоящего Постановления;

5.2. Организовать работу со средствами массовой информации по пропаганде иммунопрофилактики против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации, указанным в п. 1 настоящего Постановления;

5.3. Организовать содействие медицинским организациям в проведении иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации, указанным в п. 1 настоящего Постановления.

6. Начальникам отделов, начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Астраханской области обеспечить контроль за организацией и проведением иммунизации против новой коронавирусной инфекции.

7. Контроль настоящего постановления оставляю за собой.

Л.Н.Носкова







