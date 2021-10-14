Постановление губернатора Белгородской области от 14 октября 2021 года № 128 "О внесении изменений в постановление Губернатора Белгородской области от 08 мая 2020 года № 58"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление Губернатора Белгородской области от 08 мая 2020 года № 58 "О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Белгородской области":

- во втором абзаце подпункта 2.1 пункта 2 постановления исключить слова "посвященных празднованию 12 июля 2020 года Дня Прохоровского поля - Третьего ратного поля России, в соответствии с законом Белгородской области от 30 апреля 2020 года № 462 "О праздничном дне Белгородской области";

- дополнить подпункт 2.1 пункта 2 постановления третьим абзацем следующего содержания:

"- проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации медицинскими организациями до стабилизации эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции;";

- дополнить подпункт 2.4 пункта 2 постановления шестым абзацем следующего содержания:

"- ограничить нахождение детей в возрасте до 14 лет без сопровождения взрослых в помещениях общественного питания и в торговых центрах.";

- первый абзац подпункта 2.7 пункта 2 постановления изложить в следующей редакции:

"2.7. Деятельность организаций, учреждений досуговой, культурной, спортивной направленности (библиотек, музеев, выставочных залов, театров, кинотеатров (кинозалов), концертных залов, аттракционов, заведений, учреждений, предоставляющих услуги по организации зрелищных мероприятий, фитнес-центров, бассейнов и другие) осуществляется в рамках соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора, социального дистанцирования и обязательного наличия у всех работников и посетителей:";

- подпункт 2.7 пункта 2 постановления дополнить вторым - четвертым абзацами следующего содержания:

"QR-кода, которым подтверждается получение ими второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации;

либо справки, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев;

либо наличие отрицательного результата лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (ПЦР-исследование), срок действия которого составляет не более чем 72 часа со дня проведения исследования.";

- второй - двадцатый абзацы подпункта 2.7 пункта 2 постановления считать пятым - двадцать третьим абзацами соответственно;

- подпункт 2.7 пункта 2 постановления дополнить двадцать четвертым абзацем следующего содержания;

"Ограничить проведение корпоративов, банкетов, свадеб и иных аналогичных мероприятий с численностью более 50 человек.";

- во втором абзаце пункта 3 постановления слова "(Глаголев Е.С.)" заменить словами "(Базаров В.В.)";

- исключить подпункт 8.7 пункта 8 постановления;

- в пункте 9 постановления слова "(Абрамов О.В.)" заменить словами "(Гладский Д.Г.)";

- дополнить пункт 15 постановления пятым - восьмым абзацами следующего содержания:

"- должностным лицам федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Белгородской области, органов местного самоуправления обеспечить организацию личного приема граждан, осуществляемого в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", с соблюдением следующих условий:

пришедшим на личный прием гражданам иметь в наличии QR-код, который подтверждает получение ими второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо справку, подтверждающую, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев;

рекомендовать гражданам обращаться в письменной форме или посредством дистанционного формата общения;

разместить данную информацию на стендах, официальных сайтах соответствующих органов, учреждений, организаций.".

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Белгородской области В.В.Гладков







