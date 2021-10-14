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14.10.2021 11:58
Рубрика: Общество

Десятиклассники могут сдать ЕГЭ досрочно

Текст: Мария Агранович

У нынешних десятиклассников есть возможность сдать ЕГЭ уже в этом году, досрочно. Но в случае провала пересдать получится только обязательный предмет. Об этом рассказал на встрече с родителями школьников руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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"Возможность досрочно сдать ЕГЭ в 10-м классе, в порядке проведения экзамена, есть, - прокомментировал Музаев. - Но у школьника по всем предметам должны быть удовлетворительные оценки. А для предметов, которые он решил сдавать досрочно, необходимо подтверждение школы о том, что программа освоена по индивидуальному плану и полностью. Но отмечу - это всегда риск. "Завалит" экзамен по выбору - в 11-м классе пересдать уже не получится. Для обязательных предметов такой второй шанс есть".

Музаев подчеркнул, что для тех, кто хочет просто попробовать свои силы, оценить уровень знаний, практически в каждом регионе есть Центры оценки качества.

"Рекомендую не спешить, не подгонять детей. Не опережать события", - обратился Музаев к родителям.

Общество Образование Правительство Рособрнадзор ЕГЭ в России Классный час с Марией Агранович

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