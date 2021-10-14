"Дочка" Chery показала салон премиум-кроссовера VX для России

До конца года Chery планирует начать на российском рынке продажи двух моделей: компактного Exeed TXL и большого, размером с Land Cruiser, Exeed VX. Судя по тому, что компания опубликовала подробные фото салона последнего, его запуск - в приоритете, и он состоится довольно скоро.

Exeed VX будет доступен с салоном в двух цветовых решениях: белом и чёрном. Компоновка у кроссовера семиместная, со стандартной посадочной формулой "2+3+2".

Известно, что у модели есть трёхзонный климат-контроль с возможностью персональной регулировки пассажирами второго ряда при помощи отдельного дисплея, панорамная крыша площадью 1,12 м2 с функцией автоматического закрытия люка во время дождя, атмосферная подсветка с 64 вариантами цветов, система камер кругового обзора, ассистент парковки, аудиосистема от Sony.

Приборная панель и мультимедиа представлены экранами диагональю 12,3 дюйма с разрешением 1920х720 пикселей.

Фото: Пресс-служба Exeed

Фото: Пресс-служба Exeed

Объём багажного отделения при полной посадке составляет 520 литров, если сложить спинки кресел третьего ряда, то полезное пространство увеличится до 2500 литров. Максимальная длина багажника - от борта до спинки передних сидений - 2040 см, до спинки кресел второго ряда - 1180 см, третьего - 450 см.

О линейке силовых агрегатов в компании пока не рассказывают. В Китае Exeed VX можно купить с турбомоторами объёмом 1,6 и 2,0 литра мощностью 197 и 254 л.с. соответственно, обоим в пару положена 7-ступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями. Есть комплектации с системой полного привода.

Цены на самый крупный SUV в линейке премиум-суббренда Chery стартуют от 168 900 юаней (примерно 1,9 млн рублей).