Эксперт назвал три бюджетных "неубиваемых" мотора

Эксперт Алексей Ревин перечислил надежные и выносливые двигатели, которые способны проехать 500 тысяч километров и даже больше. Если исходить из среднегодового пробега в 25 тысяч километров, то срок службы мотора составит 20 лет, то есть его вполне можно назвать "неубиваемым".

- При этом устанавливаются они в совсем недорогие автомобили, купить которые могут позволить себе многие, - отметил эксперт "За рулем".

Возглавил перечень 1,6-литровый мотор К4М мощностью 102-105 лошадиных сил. Устанавливается агрегат на Renault Logan, Sandero и Duster, а также на Lada Largus и Nissan Almera. У двигателя чугунный блок цилиндров, гидрокомпенсаторы, щадящая мощность и очень простая конструкция. При хорошем обслуживании согласно регламенту он позволит не раз совершить кругосветку.

Мало чем отличается от него по ресурсу "родной брат" - 2-литровый мотор F4R мощностью 135-143 лошадиных сил, которыми оснащаются Renault Duster, Kaptur и Nissan Terranо.

Более требовательными являются устанавливаемые на Kia и Hyundai двигатели: 1,4-литровый G4FA (107 лошадиных сил) и 1,6-литровый G4FC (123 лошадиных силы). Из-за алюминиевого блока цилиндров их сложнее обслуживать, в частности, требуется регулировка клапанов.

- Но если эти агрегаты не перегружать динамичными разгонами, ездой с прицепом или перегруженным багажником, то свои полмиллиона километров они пройдут, несмотря на заявленный производителем ресурс в 180 тысяч километров, - отметил Ревин.

Однако выносливыми эти моторы могут только на моделях Kia Rio и Hyundai Solaris. Более тяжелые по массе Kia Ceed, Hyundai i30 или Сreta сведут их долговечность на нет.

На третьем месте списка "восьмиклапанник" от Volkswagen BSE 1.6 MPI. Эксперт назвал его "последним неубиваемым двигателем концерна". Главным преимуществом мотора является сочетание чугунных гильз с легким алюминиевым блоком. В числе плюсов также разумная мощность в 102 лошадиных силы и гидрокоменсаторы в головке блока цилиндров. Простота обслуживания делает агрегат практически идеальным, но найти его теперь можно только на машинах, которым минимум 6 лет - Skoda Octavia A5, Volkswagen Golf V и VI, Passat B6 и Jetta пятого поколения.