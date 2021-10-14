Эксперты назвали автомобили с пробегом, которые дорожают быстрее других

Кроссоверы японских марок в возрасте 7 лет на вторичном рынке России дорожают в среднем медленнее, чем аналогичные по классу машины европейских и корейских брендов. К такому выводу пришло агентство "Автостат" по результатам мониторинга и анализа предложений на рынке подержанных автомобилей.

Так, 7-летняя Mazda CX-5 с января по сентябрь нынешнего года в среднем подорожала на 6%. А вот средняя цена Toyota RAV4 того же возраста за это время выросла на 7%. Другие популярные японские кроссоверы - Mitsubishi Outlander и Nissan Qashqai - с начала года стали дороже на 9%.

За тот же период корейские аналоги прибавили в цене сильнее. Например, стоимость 7-летнего Kia Sportage выросла в среднем на 10%, Hyundai ix35 такого же возраста - на 11%.

Быстрее всех растут в цене кроссоверы европейских брендов - Renault Duster за девять месяцев 2021 года в среднем показал динамику +12%, Volkswagen Tiguan - +14%.

Ранее эксперты подсчитали, что подержанные автомобили в январе-сентябре 2021 года в России подорожали на 22%. Средняя цена "бэушки" в России в сентябре составила 838 тысяч рублей, в январе этот показатель находился на уровне 688 тысяч рублей, таким образом динамика составила плюс 150 тысяч рублей. Эксперты агентства отмечают, что рост цен наблюдается во всех возрастных категориях подержанных автомобилей. К примеру, у 3-летних машин он составил в среднем 11%, а у 5-летних - 15%. Есть и такие категории, автомобили в которых подорожали еще сильнее.