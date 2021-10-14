Facebook заблокировал пост россиянина за слово "хохлома"

Facebook блокирует аккаунты, где используются слова, которые, по мнению администраторов сети, принадлежат к пренебрежительному обозначению украинцев. Последний пример, пост Виталия Егорова, основателя сообщества "Открытый космос", где сообщалось, что Роскосмос украсил ракету "под хохлому". Об этом сообщает РИА Новости.
Причем, агентство подчеркивает: слово "хохлома" так не понравилось соцсети, что она пишет: "ненависть"!", и объявляет пост противоречащим этическим нормам сообщества. Позднее администрации соцсети пришлось извиняться перед блогером и снять блокировку.
Однако это не первый случай подобного абсурда. Сеть постоянно блокирует аккаунт тренера футбольной команды "Ротор" Дмитрия Хохлова. Он обратился с иском в суд.