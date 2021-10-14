Финляндия откроет железнодорожный КПП с Россией 18 октября

Власти Финляндии приняли решение открыть железнодорожный пункт пропуска Вайниккала для пассажирского сообщения с Россией с 18 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД страны.

"С 18.10.2021 для пассажиров будет открыт пункт пропуска Вайниккала", - говорится в сообщении ведомства. Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, который находится с визитом в Хельсинки, подтвердил, что российская сторона дала на это согласие, но ожидает решения финских коллег.

Напомним, железнодорожные перевозки между двумя странами были приостановлены в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. Сейчас въезд в Суоми разрешен тем, кто вакцинирован препаратами, одобренными ВОЗ или Европейским агентством лекарственных средств. Кроме того, пересечь границу могут граждане стран, которые финны относят к зонам минимального риска, этот список регулярно пересматривается. В остальном ограничения на туризм действуют до 24 октября (но также могут быть продлены).