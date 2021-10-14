Иммунолог Болибок предупредил об опасном свойстве опавшей листвы

Осенний листопад вдохновляет художников, поэтов и романтические натуры, но для некоторых людей опавшая листва может принести вред здоровью. Причина тому природные аллергены, которые могут спровоцировать инфекционное заболевание или аллергию.

Как рассказал радио Sputnik врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок, особую опасность представляют споры плесневых грибов, которые развиваются в опавшей листве и распространяется по воздуху. Причем опасны они не только для аллергиков, но и для здоровых людей.

"Это будет больше инфекционный фактор: в случае, если человек надышится этой плесенью, у него начнется плесневая инфекция легких, дыхательных путей. Это обычно кашель, бронхит и так далее", - сказал эксперт.

Кроме того, опавшая листва при сжигании может выделять накопленные токсичные вещества. При сгорании одной тонны листьев в воздух выделяется до девяти килограммов микрочастиц дыма. В их состав входят: пыль, окиси азота, угарный газ, тяжелые металлы, а также диоксин и диоксан - это очень ядовитые вещества для человека. Поэтому опавшую листву, как правило, перерабатывают.