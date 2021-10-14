Изрезанный шредером рисунок Бэнкси продали за $25,4 млн

Напомним, британский художник создал картину "Девочка с воздушным шаром" в 2006 году. Впервые работа была выставлена на аукционе в 2018 году. Тогда ее продали за $1,4 млн. Но во время торгов шредер наполовину уничтожил полотно. Предположительно, кто-то в зале нажал на пульт управления и шредер, встроенный в раму, включился.

Картину тут же переназвали - она стала "Любовью в мусорном баке". А покупателю несказанно повезло, потому что цена на полотно, поучаствовавшем в таком необычном перфомансе, моментально взлетела.