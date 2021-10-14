Изрезанный шредером рисунок Бэнкси продали за $25,4 млн

Знаменитая "Девочка с воздушным шаром" наконец продана на аукционе Sotheby"s за рекордную сумму - £18,6 млн ($25,4 млн). Эстимейт картины составлял всего $5,4-8,2 млн. Такого еще не было в биографии Бэнкси. В прошлом году его же картина "Покажи мне Моне" ушла на аукционе Sotheby"s за $9,8 млн. Годом ранее его картину-карикатуру на британский парламент продали за $12 млн. Это и был абсолютный рекорд для Бэнкси.
Напомним, британский художник создал картину "Девочка с воздушным шаром" в 2006 году. Впервые работа была выставлена на аукционе в 2018 году. Тогда ее продали за $1,4 млн. Но во время торгов шредер наполовину уничтожил полотно. Предположительно, кто-то в зале нажал на пульт управления и шредер, встроенный в раму, включился.
Картину тут же переназвали - она стала "Любовью в мусорном баке". А покупателю несказанно повезло, потому что цена на полотно, поучаствовавшем в таком необычном перфомансе, моментально взлетела.