Кабмин РФ направит еще 6 миллиардов рублей на выплаты многодетным семьям

Кабинет министров направит еще около шести миллиардов рублей на ежемесячные выплаты многодетным семьям при рождении третьего или последующего ребенка, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Такая поддержка оказывается до достижения трехлетнего возраста. Дополнительное финансирование позволит обеспечить выплатами свыше 48 тысяч детей, растущих в многодетных семьях.

"В федеральном бюджете на эти цели в текущем году предусмотрено свыше 59 миллиардов рублей. Сейчас такую помощь получают более 620 тысяч многодетных семей", - сказал премьер. Но детей рождается все больше, и в регионах возникла потребность в дополнительных средствах, заметил он.