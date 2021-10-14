Как правительственные инициативы отразятся на строительной отрасли

Антон Глушков, президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ):

Стоит отметить, что все предложенные меры существенно дополняют уже начатые ранее преобразования в части снятия административных барьеров и оптимизации строительных процессов. Намеченная унификация разрозненных ведомственных нормативных актов, упрощение непрозрачного взаимодействия с ресурсными организациями-монополистами по подключению объектов к различным видам технологических сетей, а также формирование типовых регламентов оказания услуг позволят уже к 2024 году на 30-50 процентов сократить административные барьеры. При этом, как минимум на 1,5 года сократится в целом инвестиционно-строительный цикл. А через десять лет время от идеи проекта до выхода на стройплощадку объекта будет отводиться всего семь дней.

В таком ритме отрасль сможет ежегодно привлекать до двух трлн рублей дополнительно за счет экономии от ускорения оборачиваемости средств на стройку. Ускорение темпов строительства и снижение издержек застройщиков увеличит количество одновременно выполняемых проектов, что, в свою очередь, приведет к росту предложения и конкуренции. Уверен, что итогом принятых мер станет снижение или хотя бы стабилизация стоимости жилья.

Цифра придет на стройку

В свою очередь использование цифровых технологий позволит сократить административную нагрузку на застройщиков и сделать всю стройотрасль прозрачнее и доступнее. Ожидается, что с полномасштабным запуском суперсервиса "Цифровое строительство" появится единая IT-архитектура по созданию объекта капстроительства от этапов проектирования, экспертизы и строительства до государственной регистрации прав на недвижимость. Такая комплексная автоматизация по принципу "одного окна" опять же сократит сроки прохождения всех необходимых процедур, существенно облегчит взаимодействие участников отрасли с госорганами, и в конечном итоге приведет к принципиально новому развитию всего рынка жилья - появлению "умной" экосистемы отрасли.

Кроме того, надеемся, что другой виртуальный инструмент - Цифровой реестр трудовых ресурсов и самозанятых будет аккумулировать подробную информацию о рабочих и инженерных кадрах. Это позволит работодателям оперативно находить специалистов, обладающих необходимым опытом и квалификацией. А наличие в реестре наряду с кадровым составом данных о самих строительных компаниях позволит заказчикам получать реальную картину о квалификационном уровне потенциальных подрядных строительных организаций.

В дальнейшем такая единая общедоступная платформа должна стать основой для рейтингования стройкомпаний для конкурентного отбора поставщиков в государственных и муниципальных закупках. В результате заключенные госконтракты будут выполняться в срок и на высоком уровне качества и безопасности.

Полагаю, что разговор о бюджетных стройках крайне важен. Ведь с 1 января 2022 года ведение информационной модели объекта капитального строительства, возводимого на бюджетные средства, становится обязательным. И основная роль в обеспечении эффективного исполнения госконтрактов за государственным и муниципальным заказчиком. Поэтому их массовое обучение сейчас единственный путь достижения поставленной цели. Однако надо понимать, что такие образовательные программы должны быть эффективны и максимально приближены к практике. А выпускник после окончания курса мог сразу выполнять задачи, требующие специальных компетенций.

В завершение кадровой темы отмечу, что плановый показатель роста производительности труда в строительстве на десять процентов может быть достигнут, если система управления трудовыми ресурсами в отрасли окажется эффективной. Способствовать этому должна реализация инициативы по созданию окружных центров опережающей профессиональной подготовки. Таким образом, каждая стройка будет обеспечена в полном объеме квалифицированными кадрами, а это повысит качество работ и их безопасность. Подобные центры компетенций на уровне федерального округа или крупнейших агломераций займутся вопросами планирования кадрового обеспечения с учетом актуальных потребностей строительных проектов. В компетенции центров - синхронизация кадровых ресурсов и потребность в квалифицированном персонале с учетом трудовой миграции или подготовки специалистов.

По своим домам

В последнее время индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) показывает значительный рост, как по объему, так и по доле в годовом объеме введенного в эксплуатацию жилья. Эта тенденция подкрепляется и результатами социологических исследований ВЦИОМ и "ДОМ.РФ", согласно которым две трети россиян хотят иметь индивидуальное жилье. Поддержать их желание и развивать ИЖС в целом, как одну из ключевых точек роста строительства в стране, которую отметил президент, как раз и призвана инициатива "Мой частный дом". Запуск проекта позволит гражданам брать льготную ипотеку, получать участки, пригодные для строительства в упрощенном порядке и бесплатно подключать инженерные коммуникации.

Ключевым результатом данной инициативы станет развитие в стране к 2024 году массового частного строительства. Предполагается, что к этому времени все документы для строительства и оформления объектов ИЖС будут вестись в электронном виде. А средняя площадь частного дома должна составить 100 квадратных метров. Предполагается, что к 2030 году получить ипотечные кредиты на постройку частного дома смогут около 700 тысяч россиян. При этом суммарный дополнительный прирост объемов ИЖС составит более 60 миллионов квадратных метров.