Китайский врач назвал основную цель вакцинации от коронавируса

Массовая вакцинация не способна полностью остановить распространение коронавируса, но дает возможность снизить количество жертв и риск осложнений, рассказал заведующий инфекционным отделением больницы "Хуашань" в Шанхае Чжан Вэньхун.

Во время Международной недели индустрии биофармакологии (IBIWS) специалист заявил, что цели вакцинации сейчас изменились - полностью взять под контроль распространение заболевания уже невозможно, а основной задачей является снижение опасности осложнений. Он привел в пример Сингапур, где прививки поставили более 80% жителей, однако количество инфицированных продолжает расти.

Чжан Вэньхун высказался в пользу необходимости вакцинации для того, чтобы предотвращать смертельные случаи и тяжелые осложнения от коронавируса.

"Хотя мутации нового коронавируса привели к росту заболеваемости, благодаря вакцинации в некоторых странах летальность уже снизилась до довольно низкого уровня", - передает слова медика "Дии сайцзин".

Он выразил мнение, что в дальнейшем коллективный иммунитет будет постоянно повышаться, как за счет привитых, так и переболевших.

В России, согласно последним данным Минздрава, хотя бы одну прививку получили около 51 миллиона человек. Как отмечалось, подавляющее большинство пациентов, которые оказываются в российских больницах с коронавирусом, не были привиты.