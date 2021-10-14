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14.10.2021 10:51
Рубрика: Общество

Китайский врач назвал основную цель вакцинации от коронавируса

Текст: Евгения Думанская
Фото: Сергей Николаев/РГ Фото: Сергей Николаев/РГ
Фото: Сергей Николаев/РГ

Массовая вакцинация не способна полностью остановить распространение коронавируса, но дает возможность снизить количество жертв и риск осложнений, рассказал заведующий инфекционным отделением больницы "Хуашань" в Шанхае Чжан Вэньхун.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Во время Международной недели индустрии биофармакологии (IBIWS) специалист заявил, что цели вакцинации сейчас изменились - полностью взять под контроль распространение заболевания уже невозможно, а основной задачей является снижение опасности осложнений. Он привел в пример Сингапур, где прививки поставили более 80% жителей, однако количество инфицированных продолжает расти.

Чжан Вэньхун высказался в пользу необходимости вакцинации для того, чтобы предотвращать смертельные случаи и тяжелые осложнения от коронавируса.

"Хотя мутации нового коронавируса привели к росту заболеваемости, благодаря вакцинации в некоторых странах летальность уже снизилась до довольно низкого уровня", - передает слова медика "Дии сайцзин".

Он выразил мнение, что в дальнейшем коллективный иммунитет будет постоянно повышаться, как за счет привитых, так и переболевших.

В России, согласно последним данным Минздрава, хотя бы одну прививку получили около 51 миллиона человек. Как отмечалось, подавляющее большинство пациентов, которые оказываются в российских больницах с коронавирусом, не были привиты.

Общество Здоровье В мире Восточная Азия Китай Пандемия коронавируса COVID-19 Вакцинация от коронавируса

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