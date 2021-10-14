Кроссовер FAW на старте продаж в РФ обойдется без голографической девушки

Китайская FAW прибавила в этом году 36% продаж, но, очевидно, результат мог быть еще выше, привези компания давно - очень давно, еще в начале 2020-го - обещанный кроссовер Bestune T77. Долгое время вывести машину на рынок мешало отсутствие ОТТС. Недавно этот документ был получен, а представители бренда даже провели своеобразную видеопрезентацию машины. Но какие-то причины все равно мешают "умному" кроссоверу от одной из старейших автокомпаний Китая добраться до российских автосалонов.

Очередной пресс-релиз перенес запуск на ноябрь-декабрь. Но и здесь есть нюанс. Оказывается, на старте продаж россиянам предложат только две младшие комплектации - Luxury (с "механикой" и "роботом") и Prestige (с DCT). А вот богатые и как раз "умные" версии - Elite и Premium - можно будет взять лишь в начале 2022 года. Отметим, что именно такие машины - с интеллектуальными опциями и голографическим помощником (как вариант - симпатичной помощницей) на торпедо, способным реагировать на голосовые команды, - могли по-настоящему удивить тех, кто знает FAW по более простым машинам. В частности, кроссоверам Bestune X40 и X80, которые доступны на рынке сейчас.

О причинах такого решения в поступившем в "РГ" пресс-релизе ничего не говорится. Но можно предположить, что китайцы просто не стали шокировать россиян ценой - в топе T77 будет явно дорогим. Еще одна версия - голограмму есть смысл привозить только в том случае, если она обучена русскому языку. Потому что потребители учить китайский для включения радио или закрытия люка на крыше явно не будут.

Кстати, панораму обещают уже в базовом оснащении. Как и кожаный салон, бесключевой доступ и камеру заднего вида.

Напомним, длина, ширина и высота автомобиля составляют 4525, 1845 и 1615 мм соответственно, колесная база - 2700 мм. Оснащаться он будет 1,5-литровым турбомотором на 160 л.с.