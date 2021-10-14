Мурашко призвал принять ограничительные меры из-за COVID-19

Заболеваемость коронавирусом в России продолжит расти, если не принять меры, в том числе по ограничению социальных контактов, сказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Если сейчас мы не примем общих мер по ограничению в том числе тех социальных коммуникаций, которые ведут к росту заболеваемости, ограничительных мероприятий, [мер по] вакцинации, мы рискуем продолжить рост", - цитирует министра ТАСС.

Как отметил глава Минздрава, рост заболеваемости связан в первую очередь с поведением населения, включая низкие темпы вакцинации. Так, сейчас прививки получили 42% россиян старше 65 лет, а этого недостаточно. Мурашко напомнил, что для людей старшего возраста коронавирус представляет особую опасность.

Также он рассказал, что система здравоохранения испытывает высочайшую нагрузку - на лечении в стационарах находятся более 1,1 миллиона больных коронавирусом.

В России можно бесплатно поставить прививку от COVID-19 в любом регионе. В стране зарегистрированы пять препаратов и ведутся дальнейшие разработки.