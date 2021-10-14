Песков назвал условия для принятия жестких мер из-за коронавируса

Вводить жесткие меры в борьбе с коронавирусной инфекцией нужно будет в том случае, если инфраструктура не справится с потоком больных. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, последние годы в стране наработан определенный опыт, вся медицинская инфраструктура мобилизована. Также с каждым днем увеличивается количество технологий и протоколов лечений.

Ранее Песков осудил тех, кто отказывается от вакцинации. Не делать прививку от коронавируса - безответственно, заявлял он. "Это убивает", - добавил пресс-секретарь президента.