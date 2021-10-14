Песков заявил о безответственности непривитых от коронавируса

Не вакцинироваться от коронавируса безответственно, это убивает, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Представители СМИ переживали, что в России рекорд суточной заболеваемости и смертности от ковида, а непривитые и безответственные граждане подвергают опасности ответственных, и спросили, что же делать. "Продолжать разъяснять людям, что надо прививаться, не скрывая самых трагических фактов - как рост смертности и заболеваемости", - ответил Песков.

"Это действительно безответственно не делать прививку, это убивает", - заметил пресс-секретарь президента.

На вопрос о том, когда же будут приняты более решительные меры, где же черта, Песков сказал, что вряд ли может быть такая черта. За почти два года наработан опыт, вся медицинская инфраструктура мобилизована, сейчас больше и технологий, и протоколов лечения, и инфраструктурных возможностей. "Конечно, предстоит существенно активизировать работу по разъяснению необходимости вакцинирования", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

В регионах, где ситуация приближается к критической, когда возможности системы здравоохранения не позволяют оказывать помощь, власти, исходя из своих особых полномочий, принимают решения, заключил Песков.