Полиция Норвегии назвала терактом убийство пяти человек в Конгсберге

Служба безопасности полиции Норвегии считает терактом убийство пяти человек в Конгсберге. Но конкретные мотивы злоумышленника еще предстоит выяснить. Об этом пишет Aftenposten со ссылкой на заявление правоохранительных органов.

Как отмечается, подозреваемый был известен стражам порядка и до совершения нападения. На него обратили внимание в связи с переходом в ислам, но на тот момент он никаких подозрений не вызывал.

Уровень террористической угрозы в Норвегии по-прежнему считается умеренным. Полиция изучает, могут ли инциденты в Конгсберге вдохновить других на совершение серьезных актов насилия. Допускается, что экстремисты разного толка, в первую очередь исламисты или правые радикалы, могут попытаться устроить теракт - еще одно нападение на объект со слабой охраной или обычных прохожих с использованием простейших видов оружия.

Напомним, накануне вечером 37-летний мужчина открыл стрельбу из лука по прохожим на улицах Конгсберга. Полиция смогла задержать его через полчаса после того, как получила сигнал. Однако за это время злоумышленник успел убить пятерых и ранить еще двоих. Столь большую задержку в правоохранительных органах объяснили запутанностью улочек в том районе.