Новости

Путин призвал иностранцев активнее использовать Северный морской путь 16:06
WSJ: США до конца года возобновят эвакуационные рейсы из Афганистана 15:56
"Одноклассники" обновили мобильные приложения для iOS и Android 15:51
Опрос ЦБ: Инфляция может составить 7% в 2021 году 15:50
Лукашенко выступил с рядом инициатив на саммите ЕАЭС 15:42
В Минпромторге назвали риски от введения "углеродного налога" в ЕС 15:34
Полиция Норвегии назвала терактом убийство пяти человек в Конгсберге 15:31
В ФАС рассказали о борьбе с завышением цен на продукты в регионах 15:26
Умер создатель "Розовой пантеры" Дэвид ДеПати 15:12
Москва станет первым крупным городом с электротранспортом 15:11
Матвиенко призвала не допустить ущемления прав женщин в Афганистане 15:07
Появилось видео ареста студента, устроившего стрельбу в вузе Перми 15:06
Песков назвал условия для принятия жестких мер из-за коронавируса 15:00
Минсельхоз выделит овощеводам 5 млрд рублей на сдерживание роста цен 14:53
Польша выдала России убийцу школьницы, которого искали 26 лет 14:51
СМИ: Япония отказалась предоставить статус беженца гражданину РФ 14:49
Атомную подлодку "Генералиссимус Суворов" спустят на воду в конце года 14:43
Синоптик рассказал, когда в Центральную Россию придет первый снег 14:40
В Перми арестовали студента, устроившего стрельбу в университете 14:30
В ФАС рассказали о процедуре согласования долгосрочных тарифов в ЖКХ 14:26
Мишустин: Нужен комплекс мер, который стабилизирует цены на продукты питания 14:25
Школьникам в Крым пришло письмо от королевы Великобритании 14:22
Мощный циклон навис над греческой столицей 14:19
Глава МИД РФ примет участие в праздновании 25-летия Дома русского зарубежья 14:18
Юлия Пересильд обратилась с МКС к участницам Евразийского женского форума 14:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Яков Миркин: Нам и вправду нужно стать национальными эгоистами
Яков Миркин: Нам и вправду нужно стать национальными эгоистами
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
14.10.2021 15:31
Рубрика: В мире

Полиция Норвегии назвала терактом убийство пяти человек в Конгсберге

Текст: Юрий Когалов

Служба безопасности полиции Норвегии считает терактом убийство пяти человек в Конгсберге. Но конкретные мотивы злоумышленника еще предстоит выяснить. Об этом пишет Aftenposten со ссылкой на заявление правоохранительных органов.

Фото: AP
В Великобритании 22-летний мужчина застрелил пять человек

Как отмечается, подозреваемый был известен стражам порядка и до совершения нападения. На него обратили внимание в связи с переходом в ислам, но на тот момент он никаких подозрений не вызывал.

Уровень террористической угрозы в Норвегии по-прежнему считается умеренным. Полиция изучает, могут ли инциденты в Конгсберге вдохновить других на совершение серьезных актов насилия. Допускается, что экстремисты разного толка, в первую очередь исламисты или правые радикалы, могут попытаться устроить теракт - еще одно нападение на объект со слабой охраной или обычных прохожих с использованием простейших видов оружия.

Напомним, накануне вечером 37-летний мужчина открыл стрельбу из лука по прохожим на улицах Конгсберга. Полиция смогла задержать его через полчаса после того, как получила сигнал. Однако за это время злоумышленник успел убить пятерых и ранить еще двоих. Столь большую задержку в правоохранительных органах объяснили запутанностью улочек в том районе.

В мире Европа Норвегия РГ-Фото

Главное сегодня

Песков назвал условия для принятия жестких мер из-за коронавируса
Депутаты избрали главой Дагестана Сергея Меликова
Александр Новак назвал причины энергетического кризиса в Европе
Путин еще не принял решение об участии в выборах в 2024 году
Захарова напомнила Украине о дипломатическом иммунитете Поклонской
Цены на газ и уголь в Европе побили все исторические рекорды
К чему приведет экспроприация жилья у крупных собственников в Берлине