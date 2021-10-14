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14.10.2021 04:18
Рубрика: Власть

Путин назвал рост доходов граждан главной задачей в России

Увеличение доходов граждан России и, как следствие, улучшение качества их жизни, по-прежнему является главной задачей, которую власти будут решать не простыми линейными методами, а с учетом экономической ситуации в стране. "Для этого мы должны обеспечить рост темпов развития экономики и изменение ее качества", - заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы сотрудницы американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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"Мы не собираемся действовать популистскими методами, но именно на базе качественного роста экономики мы и собираемся решать основные социальные задачи, в том числе увеличение доходов российских граждан", - подчеркнул Путин, напомнив еще об одной проблеме - демографической, которой также уделяется особое внимание в России.

"Здесь целый набор социальных вопросов: здравоохранение, образование, поддержка семей с детьми. Для того чтобы решать все эти задачи, мы наметили для себя определенные национальные цели развития", - сказал президент. Ранее он назвал низкие доходы граждан главным врагом российского общества, подрывающим стабильное развитие страны.

"В ближайшие годы нам необходимо сформировать целостную систему поддержки семей с детьми", - сказал глава государства во время встречи с депутатами Госдумы нового созыва.

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