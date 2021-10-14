Michelin присвоил двум ресторанам Москвы по две звезды

Два московских ресторана получили две звезды по версии ресторанного гида Michelin. Об этом было объявлено на торжественной церемонии в концертном зале "Зарядье". Таким образом, общее число столичных заведений, получивших фирменные мишленовские звезды, достигло девяти.

По две звезды получили Аrtest - Chef"s Table и его шеф Артем Естафьев, а также Twins Garden, где кухней руководят Иван и Сергей Березуцкие.

Ранее было озвучено, что одну звезду получили рестораны "Селфи", "Белуга", Grand Cru, White Rabbit, Biologie, "Сахалин" и "Савва".

Как следует из концепции Michelin, одна звезда означает просто хорошую кухню, а две - талант и индивидуальность шеф-повара, ради которой путешественнику стоит немного изменить маршрут и посетить его ресторан. Три звезды - это высшая награда для шеф-повара, который достиг небывалых высот в своем искусстве. Пока ее в Москве никто не получил.